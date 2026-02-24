  • News24
Fase

Meteo, giornata nuvolosa ma stabile con temperature stabili su tutta la Liguria previsioni

Sulla Penisola Italiana, la risalita di un promontorio anticiclonico. Effetti differenti sulla nostra regione, però, con cieli spesso molto nuvolosi, alternati a periodi più soleggiati

Genova. Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, alternata ad ampie schiarite. Ampi spazi di sereno saranno possibili sull’Imperiese in mattinata e più generalmente, nel pomeriggio, sui versanti padani, in quota e sull’estremo Levante. Scarse probabilità di precipitazioni, relegate ai settori costieri, in un contesto mediamente umido fino a sera.

Il bacino del Mediterraneo, in quest’ultima settimana di Febbraio, divide due aree di Continente interessate da dinamiche meteorologiche ben distinte: a Est, sui paesi balcanici, la discesa di una massa di estrazione artico continentale e a Ovest, sulla penisola Iberica il cut-off di una saccatura Atlantica; Al centro, sulla Penisola Italiana, la risalita di un promontorio anticiclonico. Effetti differenti sulla nostra regione, però, con cieli spesso molto nuvolosi, alternati a periodi più soleggiati

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne.

Mari: Quasi calmi o, al più, poco mossi su tutti i settori per l’intero periodo.

Temperature: stazionarie sui settori costieri con una lieve flessione verso il basso dei valori massimi. In generale aumento, specie nei valori massimi sui versanti padani.
Costa: min: +8°C/+14°C – max: +12°C/+16°C.
Interno: min: -1°C/+6°C – max: +11°C/+20°C. (picchi sui versanti padani occidentali)

