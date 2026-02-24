Genova. Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, alternata ad ampie schiarite. Ampi spazi di sereno saranno possibili sull’Imperiese in mattinata e più generalmente, nel pomeriggio, sui versanti padani, in quota e sull’estremo Levante. Scarse probabilità di precipitazioni, relegate ai settori costieri, in un contesto mediamente umido fino a sera.

Il bacino del Mediterraneo, in quest’ultima settimana di Febbraio, divide due aree di Continente interessate da dinamiche meteorologiche ben distinte: a Est, sui paesi balcanici, la discesa di una massa di estrazione artico continentale e a Ovest, sulla penisola Iberica il cut-off di una saccatura Atlantica; Al centro, sulla Penisola Italiana, la risalita di un promontorio anticiclonico. Effetti differenti sulla nostra regione, però, con cieli spesso molto nuvolosi, alternati a periodi più soleggiati

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne.

Mari: Quasi calmi o, al più, poco mossi su tutti i settori per l’intero periodo.

Temperature: stazionarie sui settori costieri con una lieve flessione verso il basso dei valori massimi. In generale aumento, specie nei valori massimi sui versanti padani.

Costa: min: +8°C/+14°C – max: +12°C/+16°C.

Interno: min: -1°C/+6°C – max: +11°C/+20°C. (picchi sui versanti padani occidentali)