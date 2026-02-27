  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Uffa

Meteo, giornata nuvoloso con temperature in lieve rialzo: fine settimana coperto ma asciutto previsioni

Nonostante la presenza dell’alta pressione, flussi umidi meridionali nei bassi strati determineranno la presenza di nubi basse sulla nostra regione fino alla giornata di domenica

Generico febbraio 2026

Genova. Su tutta la regione avremo la presenza di nubi basse. Non si escludono episodi di pioviggine in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Mare di nubi oltre i 1300-1400 metri sulle vette appenniniche di Val Trebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri dove il cielo risulterà sereno. Qualche apertura non si esclude anche in costa nel pomeriggio, specie ai lati della regione.

Nonostante la presenza dell’alta pressione, flussi umidi meridionali nei bassi strati determineranno la presenza di nubi basse sulla nostra regione fino alla giornata di domenica. Non si prevedono piogge a parte qualche isolato episodio di pioviggine.

Venti: Deboli dai quadranti meridionali.
Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Minime in lieve aumento, massime stazionarie
Costa: min: +9°C/+12°C – max: +13°C/+15°C.
Interno: min: +4°C/+10°C – max: +10°C/+16°C.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.