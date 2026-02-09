  • News24
Circolo virtuoso

Mercato Orientale, da oggi nuovo servizio sperimentale di Amiu per la differenziata

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la gestione quotidiana dei materiali, in particolare delle cassette di frutta e verdura

Generico febbraio 2026

Genova. Da oggi prende il via EcoStop, il nuovo servizio sperimentale per la raccolta differenziata delle cassette a servizio delle attività del Mercato Orientale nella centrale via XX Settembre.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Genova, AMIU Genova e gli operatori del mercato, con l’obiettivo di migliorare la gestione quotidiana dei materiali, l’ordine degli spazi esterni e la qualità della raccolta differenziata.

Il servizio è attivo nella postazione esterna dedicata in via Galata, dove, in fasce orarie prestabilite, è presente un mezzo AMIU con un operatore dedicato. Qui le attività del mercato possono conferire le cassette di ortofrutta in plastica, legno e cartone, suddivise per tipologia.

Per le pescherie è previsto inoltre un conferimento specifico delle cassette in polistirolo, con una raccolta dedicata una volta al giorno.

EcoStop consente di ridurre il rumore, grazie alla rimozione del compattatore elettrico, e di evitare accumuli disordinati di cassette nelle aree di accesso al mercato, migliorando pulizia e decoro. Allo stesso tempo permette una gestione più ordinata e controllabile dei materiali raccolti.

Le attività commerciali sono state informate preventivamente dell’avvio del servizio e AMIU è presente sul posto fin dalle prime giornate per seguire direttamente la fase di avvio e verificare il funzionamento della sperimentazione.

EcoStop è un intervento pratico, costruito sul confronto con chi lavora ogni giorno nel mercato, e rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, azienda pubblica e operatori economici per migliorare uno spazio storico e molto frequentato della città.

