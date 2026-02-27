Mensa del Matitone, raggiunto l’accordo sindacale: garantità continuità occupazionale

Genova. “Grazie alla mediazione dell’assessorato e al lavoro puntuale dei nostri uffici, oggi abbiamo raggiunto l’accordo sulla gestione della mensa del Matitone: l’accordo sottoscritto oggi tra la società Mentelocale srl, uscente, e la nuova subentrante, vincitrice del bando, Bonsai catering srl, garantisce la continuità occupazionale, mantenimento livelli e condizioni salariali, senza interruzione per tutti e tutte lavoratrici e lavoratori della precedente gestione e di quella nuova. Ringrazio le aziende per aver condiviso il percorso a tutela dei lavoratori, garantendo il salario minimo, che è un impegno preciso della nostra amministrazione fin da inizio mandato”.

Lo annuncia l’assessore al Lavoro e ai Rapporti sindacali Emilio Robotti, al termine dell’incontro di oggi a Palazzo Tursi sulla mensa del Matitone, affidata, tramite bando Spim, seguito dall’assessorato al Patrimonio, alla nuova gestione Bonsai catering, dopo la rinuncia di Mentelocale, la scorsa estate.

La società Bonsai sta svolgendo i lavori di ristrutturazione all’interno della mensa, la cui conclusione è prevista per il 31 marzo: i 9 lavoratori coinvolti potranno usufruire per il mese di marzo del Fondo integrazione salariale Fis: in caso l’Inps non accetti la richiesta da parte della Bonsai, i lavoratori saranno collocati in ferie o in permesso.

Mentelocale si è impegnata a farsi carico di permessi fino a una settimana, provvedendo al rimborso alla Bonsai relativamente alla prima settimana di marzo.

L’assessore al Lavoro Robotti e l’assessore al Patrimonio e indirizzo operativo Spim Davide Patrone, che ha seguito la pubblicazione del bando Spim, esprimono “soddisfazione per l’accordo raggiunto e ringraziano le sigle sindacali per il ruolo svolto nel raggiungimento della salvaguardia occupazionale”. Oltre alle società interessate, hanno sottoscritto l’accordo la Filcams Cgil e la Fisascat Cisl.