“Insieme contro il melanoma”, a Genova prevenzione dermatologica gratis per le persone fragili

Genova. Riparte nel 2026 Il progetto “Insieme Contro il Melanoma” della Fondazione Alberto Castelli ETS, in collaborazione col Centro Oncologico Ligure (CoL) – APS e con il sostegno della Fondazione Pallavicino con l’obiettivo di rendere la diagnosi precoce dermatologica accessibile alle persone in difficoltà economica, esenti per reddito.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova – Municipio IV e da Federfarma Genova, prevede un programma triennale di 900 visite gratuite, circa 300 all’anno, avviato lo scorso giugno. L’investimento totale è di 63mila euro, reso possibile da sostenitori e donatori.

“Insieme Contro il Melanoma è un’iniziativa di grande valore sociale promossa dalla Fondazione Alberto Castelli ETS, che dimostra attenzione verso le persone più fragili – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò-. Garantire visite dermatologiche gratuite ai cittadini esenti per reddito significa rafforzare in modo significativo le politiche di prevenzione: desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Fondazione per l’impegno e la continuità con cui sostiene progetti dedicati alla diagnosi precoce e alla cultura della prevenzione, con particolare attenzione alle giovani generazioni”.

Accanto alle visite, il programma sviluppa un’importante attività educativa finalizzata alla prevenzione: 30 incontri nelle scuole primarie e secondarie in tre anni, condotti da dermatologi, per sensibilizzare i giovani su fotoprotezione, rischi e riconoscimento delle lesioni sospette. Considerata la crescente incidenza del melanoma, soprattutto sotto i 50 anni, la diagnosi precoce rappresenta un presidio fondamentale di salute pubblica.

La Fondazione, nata nel 2020 in memoria di Alberto Castelli, continua a sostenere iniziative dedicate alla prevenzione oncologica e alla tutela dei più fragili. “Insieme Contro il Melanoma” rappresenta uno dei suoi interventi più significativi, mettendo in rete territorio, competenze e solidarietà per rendere la prevenzione un diritto per tutti. Da tre anni questo impegno ha il supporto scientifico e clinico del Centro Oncologico Ligure, Associazione di Promozione Sociale presente in città con tre poliambulatori.

COME ACCEDERE: REQUISITI E MODALITÀ

Le visite sono riservate solo ai soggetti esenti per reddito e si tengono, ogni terzo giovedì del mese, presso l’ambulatorio del CoL di Genova Molassana, Piazza dell’Olmo 6.

Le prenotazioni sono aperte ogni secondo lunedì del mese telefonando al numero 344 5728765.

Il progetto offre anche un percorso diagnostico strutturato per i casi che necessitano approfondimenti, grazie appunto al supporto clinico e organizzativo del CoL.