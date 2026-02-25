Megacon 2026, la fiera del fumetto torna a Genova: Cristina d’Avena in concerto e decine di appuntamenti

Genova. Dopo il successo dell’edizione 2025, che ha superato i 20 mila visitatori, Megacon torna sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo al Padiglione Blu con la sua terza edizione. Oltre 200 espositori, grandi aree dedicate a videogames, fumetti, cosplay e giochi, un ricco palinsesto di spettacoli e attività: dai concerti di Giorgio Vanni e Cristina D’Avena agli incontri con Vincenzo Schettini (La Fisica Che Ci Piace), Marcello Cesena (Jean Claude in Sensualità a Corte) e l’attore Francesco Pannofino. Megacon è pronta a tornare protagonista al Padiglione Blu del Waterfront di Levante sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, con la sua terza edizione. Dopo il grande riscontro del 2025, la kermesse dedicata all’intrattenimento in ogni sua forma si presenta con un format ancora più ampio e articolato, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati di fumetto, gioco e cultura pop.

La fiera si sviluppa come un grande evento intergenerazionale, capace di parlare a segmenti di pubblico diversi attraverso linguaggi e passioni comuni. Al centro dell’esperienza c’è una vasta mostra mercato con oltre 200 espositori, che propongono fumetti, manga, gadget a tema nerd, action figures, carte collezionabili, accessori per cosplayer e molto altro, offrendo un panorama completo per collezionisti, curiosi e famiglie.

Ampio spazio è dedicato al mondo del gioco, declinato in tutte le sue forme. Megacon ospita oltre 150 cabinati arcade originali, dando vita alla rassegna di videogames anni Ottanta più completa del nord ovest: titoli storici, finalmente giocabili in modalità free to play, senza gettoni. Accanto a questo viaggio nella memoria, trovano spazio l’area retroconsole e retrocomputer e la grande Gamers Arena, con centinaia di postazioni console e PC di nuova generazione, simulatori di guida e rhythm games. A completare l’offerta ludica, più di 60 tavoli dedicati ai giochi da tavolo, gestiti in collaborazione con le associazioni del territorio.

La creatività è protagonista nell’area mattoncini a cura di Liguria Bricks, dove il pubblico potrà ammirare costruzioni monumentali realizzate da alcuni dei più importanti artisti italiani del settore e divertirsi nelle aree dedicate al gioco libero. Di laboratorio in laboratorio si passa all’area Gunpla, che vede all’opera i più abili modellisti genovesi, a disposizione del pubblico per svelare i segreti della loro arte.

Grande novità di questa edizione è la Crossover Plaza, un’arena spettacolare che coniuga il mondo del wrestling e quello del cosplay. Sul ring, i lottatori vestiti da personaggi di serie TV, cartoni animati e manga danno vita a match a tema, mentre tutt’intorno si susseguono sfilate, contest cosplay e iniziative speciali che trasformano lo spazio in un vero e proprio universo narrativo condiviso.

Il fumetto resta uno dei pilastri di Megacon, grazie a un’artist alley che ospita oltre 60 fumettisti italiani e internazionali. Tra questi spiccano Gen Sato, illustratore, mangaka e mecha designer di fama internazionale, e Yoshiko Watanabe, artista leggendaria e storica collaboratrice di Osamu Tezuka, figura centrale nella storia del manga moderno.

Il palinsesto degli spettacoli rappresenta uno dei punti di forza della manifestazione. Sabato 28 febbraio salirà sul palco Giorgio Vanni, che insieme alla sua band proporrà dal vivo i grandi successi delle sigle animate, da Dragon Ball a One Piece, da Pokémon a Detective Conan. Domenica 1 marzo sarà invece la volta di Cristina D’Avena, per un concerto che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella memoria attraverso le sigle che hanno segnato l’infanzia di intere generazioni.

Accanto alla musica, Megacon propone incontri con alcuni dei volti più amati dello spettacolo e della divulgazione. Sabato sarà presente Francesco Pannofino – doppiatore e attore, celebre per il ruolo di René Ferretti nella serie tv Boris – mentre Marcello Cesena incontrerà il pubblico nel corso di un talk all’insegna della sua comicità surreale, resa celebre dal personaggio di Jean Claude. Domenica sale sul palco Vincenzo Schettini, docente e divulgatore scientifico noto per il progetto La Fisica Che Ci Piace. Spazio anche a un evento speciale in compagnia dei doppiatori di K-pop Demon Hunters, il film d’animazione più acclamato del 2025.

A rendere ancora più internazionale il programma, la presenza dei TRENDZ, band coreana di grande successo, che si esibirà sul palco in entrambe le giornate e parteciperà a una serie di attività a contatto diretto con il pubblico, dal meet & greet alle sessioni di danza.

Con una proposta che unisce intrattenimento, spettacolo, gioco e creatività, Megacon si prepara a riportare il Padiglione Blu al centro della scena per un intero weekend, confermando la propria crescita e il forte legame con un pubblico sempre più ampio e trasversale.