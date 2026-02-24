Maxi discarica abusiva al Righi: decine di sedie scaricate nel bosco

Genova. Pessimo risveglio per i frequentatori e i residenti del Righi, i quali si sono dovuti confrontare con uno spettacolo a dir poco desolante: nottetempo, infatti, decine di sedie sono state scaricate ai margini di un sentiero, a pochi metri dal bosco.

Una discarica abusiva dalle dimensioni particolarmente importanti, probabilmente generata da un grande carico contenuto da un camion. La testimonianza arriva dal gruppo facebook “Genova contro il degrado”, la pagina social che da anni “sorveglia” e monitora la nostra città.

La quantità del materiale abbandonato richiama alla presenza almeno di un camion per il trasporto, mentre la serie di seggiole tutte uguali o comunque “in corredo”, suggerisce una provenienza “commerciale” o comunque di un ufficio o esercizio di qualche sorta: da qua l’appello da parte di alcuni navigatori della pagina nel provare a riconoscere e individuarne la provenienza.

Foto da “Genova, contro il degrado”