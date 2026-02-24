  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Scempio

Maxi discarica abusiva al Righi: decine di sedie scaricate nel bosco

Tutte uguali, abbandonate in blocco: scatta la caccia a trovarne l'origine

discarica abusiva righi

Genova. Pessimo risveglio per i frequentatori e i residenti del Righi, i quali si sono dovuti confrontare con uno spettacolo a dir poco desolante: nottetempo, infatti, decine di sedie sono state scaricate ai margini di un sentiero, a pochi metri dal bosco.

Una discarica abusiva dalle dimensioni particolarmente importanti, probabilmente generata da un grande carico contenuto da un camion. La testimonianza arriva dal gruppo facebook “Genova contro il degrado”, la pagina social che da anni “sorveglia” e monitora la nostra città.

La quantità del materiale abbandonato richiama alla presenza almeno di un camion per il trasporto, mentre la serie di seggiole tutte uguali o comunque “in corredo”, suggerisce una provenienza “commerciale” o comunque di un ufficio o esercizio di qualche sorta: da qua l’appello da parte di alcuni navigatori della pagina nel provare a riconoscere e individuarne la provenienza.

discarica abusiva righi

Foto da “Genova, contro il degrado”

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.