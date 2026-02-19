  • News24
Pattuglione

Maxi controlli della polizia nel centro storico: 80 persone identificate

Un minorenne è stato denunciato perché trovato in possesso di un tirapugni

polizia, centro storico

Genova. Martedì pomeriggio, la Polizia di Stato di Genova ha coordinato un servizio di controllo nel centro storico di Genova.

Il servizio è stato coordinato Commissariato Prè con il concorso del reparto prevenzione crimine Liguria, delle unità cinofile antidroga e della pattuglia interforze composta da Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed Esercito Italiano.

Le verifiche hanno interessato diverse zone del centro storico tra cui piazza Principe per un controllo avventori presso un bar, Vico Largo, piazza del Roso, via Prè, via del Campo e vicoli adiacenti, in cui sono stati verificati gli esposti dei residenti.

Durante il servizio il cane Leone ha segnalato in via Gramsci un cittadino albanese di 16 anni che è stato pertanto fermato. Il giovane si è innervosito e agitato, tanto da far insospettire gli agenti che hanno proceduto ad un controllo più approfondito e lo hanno trovato in possesso di un tirapugni in metallo che nascondeva nella tasca della felpa.

E’ stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti o armi atti ad offendere e, successivamente, affidato ad una comunità per minori. Resta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

Identificate complessivamente 80 persone.

