Furto in casa del calciatore della Samp Mattia Viti, rubati contanti e gioielli

Genova. Ladri in azione nella casa di Mattia Viti, neo acquisto della Sampdoria, a Nervi. La notte scorsa qualcuno è entrato nell’appartamento in cui il giocatore vive da gennaio ed è fuggito con soldi e gioielli per un valore di circa 20mila euro.

A chiamare la polizia è stato lo stesso calciatore. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti, che hanno avviato le indagini insieme ai colleghi della squadra mobile della polizia.

La casa di Viti non è stata l’unica a essere presa di mira. Poche ore prima, a Sturla, i ladri sono fuggiti da un’abitazione con gioielli per 80mila euro rubati da una cassaforte. Anche in questo caso è intervenuta la polizia, che ha già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti della stessa banda, che ha agito in modo mirato studiando le abitudini dei proprietari.