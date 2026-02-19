Marinella di Nervi, asta deserta per la terza volta. E il prezzo scende ancora

Genova. Niente da fare per la Marinella di Nervi: la terza asta giudiziale è andata ancora una volta deserta, e questo nonostante che il prezzo fosse scendo da 1.217.250 milioni a 912.938 euro.

L’ultimo tentativo di vendita è andato in scena il 18 febbraio in tribunale: anche in questo caso, come già accaduto per la vendita del 29 settembre e quella del 19 dicembre, nessuno ha fatto offerte per l’edificio che affaccia sulla passeggiata Anita Garibaldi.

Nei poco meno di 913.000 euro erano compresi l’attività alberghiera, il bar ristorante con spa e la concessione demaniale per 20 anni dall’ultimazione dei lavori previsti. Un progetto su cui tanto aveva investito Igor Mendelevich, amministratore della società La Marinella 1934.

La società era stata creata nel 2017 per rilanciare l’edificio in stile art-déco abbandonato definitivamente dal 2012, e l’idea era di realizzare un hotel 4 stelle superior e un centro benessere oltre al bar ristorante, unica attività che aveva aperto al pubblico senza però decollare.

La Marinella era stata quindi messa in liquidazione giudiziale a febbraio 2025. Il prezzo base della prima asta era fissato a 1.623.000 milioni, ma non era stata presentata alcuna offerta. Per la seconda asta il prezzo era sceso a 1.217.250 milioni, abbassato poi a febbraio sotto il milione. Nonostante questo, nessuno sembra interessato a rilevare La Marinella.