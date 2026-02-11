Liguria. Arpal ha emanato l’avviso meteo per mareggiata intensa. A partire dalla serata di oggi è atteso un graduale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sul Ponente i venti soffieranno da sud/sud-ovest con raffiche di 40-50 km/h. Nel corso della notte l’intensità aumenterà ulteriormente sul Ponente, con venti forti ancora di libeccio, raffiche fino a 50-60 km/h e moto ondoso con mareggiate per onda da sud-ovest e periodo di 8-9 secondi.

Domani, giovedì 12 febbraio, il moto ondoso aumenterà ancora.

Sono previste mareggiate anche intense su tutte le coste per onda da sud/sud-ovest, con periodo – ossia l’intervallo fra un’onda e l’altra – fino a 9-11 secondi.

Il moto ondoso tenderà a diminuire dalla giornata di venerdì 13 febbraio. Nelle prime ore del mattino sono ancora previste mareggiate intense sulle coste del levante e mareggiate sul centro-ponente, per onda lunga da sud-ovest con periodo fino a 9 secondi.

Il Comune di Genova, alla luce dell’avviso Arpal, comunica che entra in vigore l’ordinanza n.9/2017 a tutela dell’incolumità pubblica: non sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili. Vietata la balneazione e l’uso di imbarcazioni. Invito a mettere in sicurezza ciò che può essere travolto/arrecare danno.

In particolare, viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale per la giornata di giovedì 12 febbraio fino a cessata esigenza.

Tutti i cittadini sono tenuti a osservare le seguenti regole: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo; evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili; seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestare attenzione a quanto pubblicato sul sito www.allertaliguria.gov.it del bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo; evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali; mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumit? delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee; poiché le mareggiate sono spesso associate a una forte ventilazione, prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi).