Mareggiatina

Sole e onda lunga da sud: le immagini della mareggiata a Genova fotogallery

Il vento già ruotato da nord nelle prime ore della mattina ha smorzato la forza del mare, ma lo spettacolo è comunque assicurato

Mareggiata a Genova 13 febbraio 2026

Genova. Non si può definire la mareggiata del secolo e nemmeno quella dell’anno, ma le immagini dell’onda lunga da sud ovest che questa mattina batte sulla costa del levante sono comunque molto scenografiche.

Ieri Arpal ha emanato l’avviso meteo per mareggiata intensa con la previsione di venti forti a partire dalla serata con raffiche previste fino a 40-50 km/h con maggiore intensità a ponente.

Ma questa mattina i venti avevano già ruotato da nord smorzando la forza del mare. Lo spettacolo a Boccadasse e lungo la costa del levante è comunque assicurato, complice il sole che splendeva questa mattina e dovrebbe durare fino a metà giornata. Poi è previsto un nuovo peggioramento con piogge attese tra stanotte e la giornata di domani, sabato 14 febbraio.

