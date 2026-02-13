Genova. Non si può definire la mareggiata del secolo e nemmeno quella dell’anno, ma le immagini dell’onda lunga da sud ovest che questa mattina batte sulla costa del levante sono comunque molto scenografiche.

Ieri Arpal ha emanato l’avviso meteo per mareggiata intensa con la previsione di venti forti a partire dalla serata con raffiche previste fino a 40-50 km/h con maggiore intensità a ponente.

Ma questa mattina i venti avevano già ruotato da nord smorzando la forza del mare. Lo spettacolo a Boccadasse e lungo la costa del levante è comunque assicurato, complice il sole che splendeva questa mattina e dovrebbe durare fino a metà giornata. Poi è previsto un nuovo peggioramento con piogge attese tra stanotte e la giornata di domani, sabato 14 febbraio.