Sampdoria ribaltata a Mantova 2 a 1: Begic apre ma Bragantini evidenzia le falle blucerchiate

Mantova 2 (65′ e 78′ Bragantini) – Sampdoria 1 (14′ Begic)

Chi di episodi ferisce, di episodi perisce. La Sampdoria veniva da sei risultati utili consecutivi, conseguiti senza un gioco scintillante ma grazie ad alcuni episodi. Oggi la buona sorte ha presentato il conto evidenziando i grossi limiti a livello di trame di gioco dei blucerchiati. La difesa del Mantova ha messo in mostra grande fragilità fin dalle battute iniziali. Ma la Sampdoria ha fatto troppo poco per metterle in evidenza. Le azioni pericolose, infatti, sono nate quasi tutte da errori degli avversari o da palloni vaganti. E, nel secondo tempo, i cambi di mister Modesto hanno letteralmente ribaltato la partita. La Sampdoria rimane così fuori dalla zona playout ma non riesce ad allontanarsi dalle posizioni pericolose.

Il Mantova inizia meglio la partita tenendo il possesso del pallone. Ma è la Sampdoria a passare in vantaggio al 14′. Un’apertura di Brunori che riceve da fallo laterale è sufficiente per infilare la difesa virgiliana con Begic che si invola verso la porta e fredda Bardi in uscita. Poco più tardi, Henderson intercetta un lancio saltando, il pallone rimane all’islandese che con un passaggio trafigge la sbilanciatissima difesa locale. Il solito Begic si presenta a tu per tu con Bardi, viene steso e l’arbitro indica il dischetto. Il rigore viene però revocato per un tocco di mano irregolare di Henderson. Insomma, sembrano esserci tutte le possibilità per superare la difesa della squadra di Modesto. Il terzo errore del Mantova è in impostazione, ma Brunori ed Henderson non sfruttano un 2 vs 2 al limite dell’area con il centrocampista che calcia debolmente fuori. La Sampdoria è poi pericolosa su calcio piazzato. Al 38′ un bel colpo di testa di Brunori viene messo in angolo da Bardi.

Nella ripresa, il Mantova parte fortissimo. Bel filtrante di Buso per Mancuso ma il seguente cross pur essendo insidioso non incontra alcun giocatore mantovano. Al 48′ Buso da posizione defilata ma ravvicinata scaglia un bolide verso il primo palo. Ghidotti ci mette una pezza rifugiandosi in angolo. Al 51′ un bel cross di Di Pardo trova Cherubini che, da dentro l’area, calcia di prima intenzione. Troppo centralmente però, para Bardi. Al 65′ dormita generale della difesa blucerchiata con il subentrato Bragantini che riceve da fallo laterale, si accentra vincendo un rimpallo e fa partire un sinistro a giro che lascia di sasso un incolpevole Ghidotti. Al 69′ la reazione della Samp. Barak spizza un pallone vagante in area, Soleri lo protegge e scarica per Cicconi. Tiro ravvicinato di prima intenzione deviato da un difensore. Dal 77′ in poi però la Sampdoria smette di attaccare. Al 78′ un altro subentrato, l’ex Sestri Levante Buso, va filtrante per il solito Bragantini, che anticipa Ghidotti in uscita siglando il 2 a 1. All’80’ si rivede Coda in campo, per fare coppia con Soleri. Quest’ultimo all’84’ colpisce un pallone in area mandandolo sulla parte alta della traversa. L’arbitro assegna cinque minuti di recupero in cui però, al posto di assistere a un assedio blucerchiato, è il Mantova a cercare il tris. Prima Mensah dal fondo mette al centro un cross teso intercettato da Ghidotti, poi Radaelli e Kouda provano a colpire da dentro l’area ma i tentativi vengono respinti.

Tabellino Mantova-Sampdoria

Reti: p.t. 14′ Begić; s.t. 20′ e 33′ Bragantini

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Meroni, Calixte Ligue (1′ s.t. Radaelli); Dembelé, Trimboli, Paoletti (1′ s.t. Buso), Tiago Goncalves (43′ s.t. Maggioni); Marras (15′ s.t. Bragantini), Kouda; Mancuso (43′ s.t. Mensah).

A disposizione: Vuković, Chrysopoulos, Wieser, Muci, Caprini, Benaissa, Zuccon.

Allenatore: Modesto.

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Hadžikadunić (21′ s.t. Riccio), Abildgaard, Viti; Di Pardo (35′ s.t. Coda), Ricci, Henderson, Cicconi; Begić (21′ s.t. Barák), Cherubini (6′ s.t. Depaoli); Brunori (21′ s.t. Soleri).

A disposizione: Krastev, Coucke, Padundi, Giordano, Ferrari, Conti, Esposito.

Allenatore: Gregucci.

La cronaca minuto per minuto

95′ Finisce qui!

93′ Ancora Mantova! Prima Radaelli e poi Kouda provano a colpire in area ma i tiri vengono rimpallati.

93′ Il Mantova attacca, non la Samp. Mensah dal fondo nei pressi dell’area piccola crossa teso al centro. Ghidotti ci mette una mano e devia.

90′ Cinque minuti di recupero.

89′ Buso perde tempo allontanando il pallone e viene ammonito.

87′ Maggioni e Mensah al posto di Mancuso e Goncalves nel Mantova.

84′ Cicconi spedisce al centro dell’area un fallo laterale, Soleri in qualche modo riesce a girarla verso la porta colpendo la parte alta della traversa.

80′ Anche Coda in campo, al posto di Di Pardo. Doppio centravanti per la Sampdoria.

78′ Vantaggio Mantova! Mancuso vince un contrasto aereo con Riccio, il pallone arriva a Buso che da limite premia con un filtrante l’inserimento di Bragantini che in area anticipa Ghiodotti in uscita.

77′ Il Mantova prova ad attaccare maggiormente rispetto alla Sampdoria in questa fase.

69′ Cicconi vicino al goal! Solari spalle alla porta nell’area piccola protegge un pallone spizzato da Barak e lo scarica per Cicconi, che calcia a botta sicura ma il tiro viene sporcato da un difensore.

66′ Triplice cambio nella Sampdoria: Barak, Soleri e Riccio per Begic, Brunori e Hadzikadunic.

65′ Golazo di Bragantini! Riceve da un fallo laterale e scatta palla al piede accentrandosi. Poi, fa partire un sinistro a giro dal limite che non lascia scampo a Ghidotti.

63′ Henderson sfonda in area di rigore, arriva sul fondo e mette al centro. Troppo sul portiere. Blocca Bardi.

60′ Cambia il Mantova: in Bragantini, out Marras.

58′ Hadzikadunic commette fallo su Buso e viene ammonito.

54′ Espulso mister Modesto. Protesta troppo per la mancata assegnazione di un giallo.

52′ Finisce qui la partita di Cherubini. Al suo posto entra Depaoli.

51′ Samp a un passo dal raddoppio! Cross Di Pardo, Cherubini arretra leggermente e calcia di prima dal centro dell’area. Bardi risponde con un grande intervento mettendo in angolo.

50′ Fallo di Kouda su Ricci. Classico pestone, giallo per il giocatore del Mantova.

48′ Occasione Mantova. Bordata di Buso da posizione defilata ma nel cuore dell’area. Ghidotti protegge bene il primo palo e devia in angolo.

47′ Partenza sprint del Mantova. Buso va filtrante per Mancuso che mette al centro. Sul pallone si avventa Marras che però non trova il pallone.

46′ Subito due cambi: Buso e Radaelli per Paoletti e Ligue nel Mantova. Tra le curiosità, l’attaccante trevigiano Nicolò Buso aveva giocato nel Sestri Levante nella stagione 20/21 nel Sestri Levante in Serie D.

45’+3 Finisce il primo tempo.

45’+1 Brunori commette fallo in attacco. Di Pardo allontana il pallone e viene ammonito.

Tre minuti di recupero.

45′ Gran giocata di Begic che con un sombrero supera il marcatore. Ci mette una pezza la difesa del Mantova. La Sampdoria chiude con un calcio d’angolo il primo tempo. Battuto corto. Il cross di Cicconi viene viene respinto dalla difesa.

38′ Brunori vicino al raddoppio. Punizione battuta dalla destra. Brunori colpisce di testa verso la porta. Bardi in tuffo riesce a deviare.

35′ In fase di impostazione, il Mantova porta tutti i giocatori oltre la metà campo. Come in occasione del rigore poi revocato, la Sampdoria può fare malissimo in ripartenza.

33′ Erroraccio in impostazione della difesa del Mantova che fa scattare il 2 vs 2. Brunori appoggia per Henderson che non sa se chiudere il triangolo o calciare. Ne esce un tiro debole che si spegne sul fondo senza creare alcun grattacapo a Bardi.

31′ Paoletti ruba palla a Ricci, verticalizza per Marras che, dentro l’area, prova a calciare ma viene murato da un attento Viti.

23′ Il Mantova manovra maggiormente, ma in difesa ha dimostrato di avere grosse lacune facendosi infilare con una facilità disarmante nell’azione del goal partita da un fallo laterale a metà campo e in quella del rigore poi revocato, con la difesa tutta nella metà campo avversaria. Sono bastati un pallone intercettato e un passaggio per mandare Begic da solo verso la porta.

22′ Trimboli tocca per Mancuso, che calcia però altissimo dal limite.

21′ Viti è attento nel deviare in area un pallone vagante su cui si stava avventando Mancuso.

18′ Rigore annullato! Il tocco di Henderson col braccio a inizio azione viene reputato irregolare. Viene tolta l’ammonizione a Bardi.

17′ Check al Var. Saltando Henderson ha intercettato con il braccio. L’arbitro deve valutare se il movimento era consono.

16′ Rigore per la Sampdoria! La difesa del Mantova è suicida, altissima. Henderson intercetta un tentativo di verticalizzazione del Mantova. Poi mette in moto di prima il solito Begic che riceve la sfera prima della metà campo alle spalle della retroguardia lombarda e conduce rapidamente verso l’area. Bardi in uscita lo stende. Ammonizione del portiere e penalty per i blucerchiati.

14′ Segna Begic! Sampdoria in vantaggio! Fallo laterale battuto verso Brunori, la cui apertura di prima intenzione consente a Begic di involarsi da solo verso la porta. Il calciatore sloveno supera con un tocco rasoterra Bardi in uscita.

13′ La Sampdoria non riesce a trovare le trame giuste per superare col palleggio il pressing alto del Mantova.

9′ Marras calcia il corner a rientrare con il pallone che va diretto in porta. Ghidotti respinge con i pugni. Il secondo corner di fila viene calciato verso il primo palo, con Kouda che mette sul fondo senza impensierire i blucerchiati.

8′ Il Mantova prova a fare la partita, il primo calcio d’angolo è per i locali.

6′ Errore di Begic, che regala il pallone a Marras con un passaggio orizzontale. Il centrocampista mantovano calcia dalla distanza. Palla centrale bloccata da Ghidotti senza problemi.

1′ Si comincia con la Sampdoria incaricata del calcio di inizio.

Formazioni ufficiali

Allo stadio Danilo Martelli di Mantova, la Sampdoria cerca il settimo risultato utile consecutivo. I recenti risultati hanno portato i blucerchiati a +4 sulla zona playout. La sfida sul campo dei lombardi e quella di venerdì prossimo contro il Bari potrebbero addirittura avvicinare la squadra di Gregucci alla zona playoff. L’ottavo posto, occupato dal Cesena, è ora distante otto punti. Gioca Hadzikadunic, che in settimana ha avuto la febbre, mentre al posto dell’infortunato Pierini è stato scelto Cherubini. In porta, l’infortunio di Martinelli fa tornare titolare Ghidotti. Il Mantova ha 23 punti, sei meno della Samp, e si trova in zona playout. All’andata, la Sampdoria aveva perso 1-0 al Ferraris. C’era Possanzini sulla panchina mantovana. Ora la squadra è guidata da Francesco Modesto, ex calciatore del Genoa. Nel Mantova gioca titolare il genovese Simone Trimboli, cresciuto nel settore giovanile blucerchiato.