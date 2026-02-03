Mancano ostetriche al San Martino, la Regione annuncia 10 assunzioni a tempo indeterminato

Genova. La Regione Liguria bandirà un nuovo concorso per 10 ostetriche con l’obiettivo di procedere a marzo alle prime assunzioni a tempo indeterminato per supplire alla grave carenza di personale dell’ospedale San Martino. Lo ha annunciato l’assessore Massimo Nicolò in consiglio regionale rispondendo alle interrogazioni di Gianni Pastorino (Lista Orlando) e Katia Piccardo (Pd).

Nel frattempo solo 4 persone, secondo quanto riferito dall’assessore, avrebbero accettato il contratto a tempo determinato messo in palio dal bando per 13 ostetriche che si è chiuso a dicembre.

“Da una parte prendiamo atto, e non possiamo che esserne soddisfatti, dell’annuncio di un concorso a tempo indeterminato e dell’impegno ad arrivare alle assunzioni entro il mese di marzo. Tuttavia restiamo fortemente perplessi: è difficile credere che una procedura concorsuale possa davvero concludersi in tempi così ristretti, soprattutto alla luce dei ritardi accumulati finora. Per questo vigileremo con attenzione affinché quanto dichiarato oggi in aula trovi concreta attuazione”, commentano Piccardo e Pastorino.

“Accanto a questo – aggiungono i consiglieri – la giunta ha fatto riferimento a una procedura a tempo determinato, alla quale (è stato detto) avrebbero aderito soltanto quattro unità. Ci chiediamo perché questo strumento non sia stato attivato prima, visto che la carenza di organico era stata segnalata con chiarezza già a inizio 2025, e persino prima”.

Nicolò, rispondendo alle critiche dell’opposizione, ha precisato che si tratterà comunque di ostetriche adeguatamente formate per lavorare in ospedale. “È stata una spiegazione francamente incomprensibile – replicano Pastorino e Piccardo -. Nessuno mette in discussione la preparazione universitaria delle ostetriche o delle altre professioni sanitarie. Il punto, che abbiamo posto chiaramente, è un altro: l’inserimento in una struttura complessa di secondo livello, e inserita nella neonata Aom, come il San Martino richiede tempi, affiancamento e condizioni organizzative adeguate, che oggi non ci sono proprio a causa della cronica sotto-dotazione di personale. Un servizio essenziale come questo non può reggersi sul sacrificio quotidiano delle lavoratrici, su turni insostenibili, straordinari impropri e sull’utilizzo emergenziale di figure professionali che non sono sovrapponibili. Continueremo a seguire questa vicenda passo dopo passo, perché alle promesse devono seguire atti concreti e tempi certi”.