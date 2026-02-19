Maltempo, forti piogge nella notte: allagamenti in Valpolcevera, una frana a Fontanegli

Genova. Notte movimentata per il maltempo a Genova, colpita da forti rovesci che hanno creato problemi soprattutto in Valpolcevera e Valbisagno. Al Lagaccio, complice probabilmente la pioggia, un muraglione ha ceduto e un intero palazzo è stato evacuato.

Diversi allagamenti si sono registrati tra le 3 e le 5 del mattino: chiuso (come di consueto) il sottopasso di via Brin a Certosa, ma la polizia locale è dovuta intervenire anche a Rivarolo in piazza Pallavicini, resa impraticabile dall’acqua in alcuni avvallamenti della sede stradale. A Sampierdarena, davanti alla rimessa Amt in via Reti, è saltata la tombinatura del rio sotterraneo che periodicamente crea disagi in quella zona.

La pioggia si è poi concentrata sulla Valbisagno. A Fontanegli, nelle prime ore del mattino, è caduta una frana in via Giovanni Da Verrazzano: la strada è stata chiusa al traffico all’altezza del civico 241, con uno smottamento che ha interessato parte di un muro a secco che sostiene alcune fasce di terreno prospicienti la strada.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per smottamenti e alberi caduti, in particolare a Torriglia e Santa Margherita Ligure.

I dati della rete Omirl di Arpal confermano che la quantità di pioggia caduta non è stata indifferente: alla Presa, in alta Valbisagno nel territorio di Bargagli, si registra una cumulata di 82,2 millimetri in sei ore. La massima intensità a Premanico, in Valle Sturla, con 17,4 millimetri in un quarto d’ora (in proiezione quasi 100 millimetri all’ora).

Sulla Liguria è in vigore dalle 3.00 l’allerta meteo gialla per neve su tutti i bacini padani, nessuna criticità per piogge e temporali. Nel bollettino previsionale si parla tuttavia di piogge diffuse di intensità moderata con possibili cumulate puntualmente elevate e allagamenti localizzati.

In giornata prevista quota neve in brusco calo sui versanti padani fino al fondovalle con interessamento delle autostrade. Spolverate a quota 300-400 metri anche sull’entroterra dei versanti marittimi. Venti settentrionali di burrasca sul settore centrale.