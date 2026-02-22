Malore su un cargo al largo di Genova, mobilitazione di soccorsi per un marittimo

Genova. Soccorso in mare questo pomeriggio al largo di Genova a bordo del cargo Grande Marocco, dove un membro dell’equipaggio è stato colto da malore a circa 25 miglia nautiche dalla costa durante la navigazione verso Savona.

La richiesta di aiuto è arrivata alla Capitaneria, che ha inviato immediatamente la motovedetta della Guardia Costiera Sar 864.

L’unità, dopo aver imbarcato personale sanitario del 118 di Genova, ha raggiunto la nave interessata, alla quale nel frattempo era stato richiesto di dirigersi verso la motovedetta per agevolare le operazioni di soccorso e consentire l’incontro in sicurezza tra le due imbarcazioni.

Poco prima delle 15.00, in mare aperto e sotto il costante monitoraggio del personale medico del 118, è stato effettuato il trasbordo del marittimo. Il paziente, sempre rimasto cosciente durante le operazioni, è stato poi sbarcato in Calata Marinetta, dove ad attenderlo c’ era un’ambulanza della Croce Verde che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino.