  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Lupo cade in una cisterna: salvato dai vigili del fuoco fotogallery

È successo a Crevari, per salvarlo è stato chiamato un veterinario

Lupo cade in una cisterna: salvato dai vigili del fuoco

Genova. Salvataggio particolare per i vigili del fuoco domenica pomeriggio: un lupo è caduto in una cisterna d’acqua a Crevari ed è rimasto intrappolato, mettendo in moto la macchina dei soccorsi.

Dopo aver delimitato la zona i pompieri hanno provato a sistemare una tavola di legno per cercare di far uscire l’animale da solo. Il lupo però, stanco e infreddolito, non c’è riuscito.

I soccorritori hanno quindi deciso di contattare un veterinario che lo ha sedato, consentendo di tirarlo fuori dalla cisterna senza rischi.

Dopo una visita del medico, l’animale è stato rilasciato nei boschi in attesa del risveglio. Sul posto la polizia regionale.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.