Lupo cade in una cisterna: salvato dai vigili del fuoco

Genova. Salvataggio particolare per i vigili del fuoco domenica pomeriggio: un lupo è caduto in una cisterna d’acqua a Crevari ed è rimasto intrappolato, mettendo in moto la macchina dei soccorsi.
Dopo aver delimitato la zona i pompieri hanno provato a sistemare una tavola di legno per cercare di far uscire l’animale da solo. Il lupo però, stanco e infreddolito, non c’è riuscito.
I soccorritori hanno quindi deciso di contattare un veterinario che lo ha sedato, consentendo di tirarlo fuori dalla cisterna senza rischi.
Dopo una visita del medico, l’animale è stato rilasciato nei boschi in attesa del risveglio. Sul posto la polizia regionale.
