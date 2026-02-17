Lungomare Canepa, Pandolfo e Ghio (PD): “Barriere antirumore subito, Genova non può più aspettare. Inviata una lettera a Bucci”

Genova. “La situazione di grave e persistente disagio che vivono i residenti e le attività di Lungomare Canepa non è più tollerabile. Dopo la ferita del crollo del Ponte Morandi, la città continua a pagare un prezzo alto e servono interventi concreti, non annunci o rendering rimasti senza copertura finanziaria e senza una chiara assunzione di responsabilità, anche da parte di Autostrade per l’Italia. Le barriere antirumore sono una priorità non più rinviabile. Per questo proponiamo di destinare temporaneamente risorse previste per il futuro Parco della Lanterna – legato alle ultime fasi del Tunnel subportuale e non imminente – alla mitigazione acustica di lungo Lungomare Canepa, così da dare risposte immediate a chi attende da anni”. Lo dichiarano i deputati del Partito Democratico Alberto Pandolfo e Valentina Ghio.

“Basta rimpalli: occorre un confronto istituzionale serio e una decisione chiara che garantisca una reale riduzione dell’impatto acustico e atmosferico nell’interesse della città e dei suoi cittadini” dicono.

“Per questo abbiamo inviato una lettera al commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci affinché si attivi per trovare una soluzione efficace nell’interesse della città e dei cittadini”,