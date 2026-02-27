Lungomare Canepa, il comitato si mette a cantare: il contro-festival per rilanciare la battaglia della riqualificazione

Genova. Per anni hanno lavorato, progettato, informato e sensibilizzato la città e, soprattutto, la politica sulla loro condizione. Oggi, quella stessa voce viene utilizzata per lanciare un simbolico “festival di Sampierdarena”, con il quale “onorare” gli anni di lotte, rilanciando però ancora una volta la propria battaglia. Parliamo del Comitato Lungomare Canepa, che da otto anni chiede alle istituzioni interventi per la riqualificazione del quartiere e la mitigazione delle tante servitù a cui da decenni è costretto.

L’iniziativa, che ha preso il via proprio in contemporanea con la kermesse sanremese, punta sul coinvolgimento digitale: attraverso la propria pagina Facebook, il comitato sta pubblicando ogni giorno un brano inedito composto dai componenti del gruppo, con il supporto dell’intelligenza artificiale per le immagini e le basi musicali. Il primo pezzo, intitolato “Siamo i ragazzi del Comitato Lungomare Canepa”, ha dato il via alla rassegna, che proseguirà fino a domenica, con la proclamazione della canzone vincitrice lunedì prossimo. Una canzone che verrà poi ufficialmente interpretata dai membri del comitato stesso in carne ed ossa.

Nelle immagini che scorrono sotto la musica, tutti i passaggi simbolici di questi anni di vita del comitato, con le manifestazioni, i flash mob, le riunioni, le interviste, le battaglie portate avanti insieme agli altri comitati, come quella per il no allo spostamento dei depositi chimici o per fermare l’allargamento del porto di Pra‘. Oltre all’intento chiaramente ludico, l’operazione ha quindi un chiaro valore politico e civico. Silvia Giardella, presidente del comitato, spiega come l’idea sia nata dalla volontà di raccontare in musica la storia del gruppo di cittadini che hanno fatto della loro mobilitazione un esempio di civismo.

La rassegna diventa anche un megafono per ribadire la necessità di interventi urgenti: se la storica richiesta di una galleria fonoassorbente (per la quale i Comitato stesso aveva messo in piedi un concorso di idee e quindi regalato al Comune un idea progettuale) sembra oramai tramontata a causa delle lunghe vicissitudini dei cantieri di lungomare Canepa, la richiesta oggi è quella di ottenere una semigalleria acustica, performante e dedicata alla peculiare situazione del quartiere messo sotto scacco dalla grande arteria cittadina: una “gronda a mare” che con il tunnel subportuale diventerà di fatto una vera e propria bretella autostradale, come ai nel post crollo di Ponte Morandi.