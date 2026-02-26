M5s, Luca Pirondini è il nuovo capogruppo al Senato

Roma. Luca Pirondini è il nuovo capogruppo del M5s al Senato. È stato eletto dai senatori del Movimento 5 Stelle all’unanimità. Succede a Stefano Patuanelli, che ha concluso il proprio mandato e che è stato proposto per il ruolo di vicepresidente del Movimento 5 Stelle..

“È un grande onore guidare il gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato – le parole di Luca Pirondini – ringrazio i colleghi per la fiducia e in particolare Stefano Patuanelli, che con impegno e dedizione ha guidato fin qui il gruppo. Lavoreremo con determinazione continuando il percorso che insieme abbiamo costruito. Insieme a me nel nuovo direttivo ci saranno Ketty Damante, Ada Lopreiato, Sabrina Licheri e Dolores Bevilacqua”.

Pirondini, genovese, 44 anni, già maestro d’orchestra e membro dell’orchestra del Carlo Felice, è al suo primo mandato parlamentare. Precedentemente era stato consigliere comunale genovese, nonché candidato anche sindaco.

La sua elezione è frutto di un’intesa all’interno dell’assemblea del M5s che ha indicato una soluzione unitaria con Pirondini capogruppo e quattro donne in altri ruoli chiave.

“Esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni a Luca Pirondini, eletto capogruppo al Senato della Repubblica. È un risultato importante che premia il lavoro, la coerenza e l’impegno politico di un rappresentante ligure che in questi anni ha saputo distinguersi per competenza, serietà e attenzione ai territori”, dichiarano i portavoce del Ms5 della Liguria.

“L’elezione di Luca Pirondini è motivo di grande orgoglio per il nostro Movimento e un segnale importante: la presenza di un ligure alla guida del gruppo al Senato rafforza la rappresentanza del nostro territorio nelle dinamiche nazionali – dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano – è contestualmente il riconoscimento di un percorso politico solido, sempre improntato alla trasparenza, alla tutela dell’interesse pubblico e alla competenza. A Luca auguriamo buon lavoro con la certezza che saprà svolgere questo incarico con determinazione, equilibrio e visione”.

“Congratulazioni a Luca Pirondini per la sua elezione a capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato della Repubblica. La sua nomina rappresenta una buona notizia per chi crede nella necessità di un campo progressista ampio, inclusivo e plurale nelle sensibilità, coeso sui programmi e capace di rispondere con concretezza alle sfide del Paese”, aggiunge Simone D’Angelo, consigliere regionale del Partito Democratico in Liguria e componente della direzione nazionale.

“Ho avuto modo di conoscere l’impegno di Luca Pirondini, un’esperienza di impegno civico, dialogo e responsabilità che ha contribuito a costruire a Genova e in Liguria un’azione politica riconosciuta anche oltre i confini locali, nel solco di una visione progressista capace di costruire dialogo, ascolto e responsabilità nella definizione di percorsi realmente condivisi. In una fase in cui è necessario dare risposte forti sui diritti, sul lavoro, sulla coesione sociale e sulla giustizia, auguro a Luca Pirondini un proficuo lavoro, con l’auspicio che il suo ruolo possa contribuire alla costruzione di un campo progressista largo, coeso sui programmi e capace di lavorare con responsabilità per offrire al Paese l’alternativa necessaria di fronte ai disastri del governo Meloni”.