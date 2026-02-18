Crisi climatica e ambientale, conferenza di Luca Mercalli a Genova

Genova. Sarà Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico tra i più autorevoli in Italia, ad aprire ufficialmente domani (giovedì 19 febbraio ore 16,30, al Blue District, via del Molo 65) l’Academy preparatoria dell’Hackathon dedicato alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, in programma il 21 e 22 marzo 2026 al Genova Blue District.

L’iniziativa è promossa dal Genova Blue District, dal Comune di Genova e dall’Università degli Studi di Genova, nell’ambito del progetto Genova: dal Blue District alla Casa delle Tecnologie Emergenti – La linea blu, attuato da Job Centre srl – società in house del Comune di Genova – con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Genova Climate Challenge Hackathon sul cambiamento climatico, che si compone dell’Academy e dell’Hackathon finale, è un percorso strutturato che integra formazione, confronto con esperti e co-progettazione interdisciplinare, partendo dalla consapevolezza che il cambiamento climatico rappresenta una delle più grandi sfide del nostro tempo, con effetti sempre più evidenti: aumento delle temperature e ondate di calore, dissesto idrogeologico e alluvioni, innalzamento del livello del mare, perdita di biodiversità, impatti sulla salute e sulla sicurezza alimentare.

L’Academy, sei incontri pianificati nei mesi di febbraio e marzo 2026 presso il Genova Blue District (via del Molo 65), è aperta a tutti e rappresenta la fase preparatoria dell’Hackathon: un’occasione per approfondire i temi della crisi climatica, acquisire strumenti scientifici e metodologici e costruire team multidisciplinari in vista delle due giornate intensive di marzo.

L’incontro con Luca Mercalli, dal titolo Crisi Climatica e ambientale: indietro tutta? è previsto giovedì 19 febbraio ore 16,30 al Blue district in via del Molo 65 e segna il primo passo di questo cammino. Sarà un momento di alta divulgazione scientifica e di sensibilizzazione, pensato per fornire una cornice autorevole alle sfide che saranno affrontate durante l’Hackathon e per rafforzare la consapevolezza del ruolo che città e comunità devono assumere di fronte alle trasformazioni indotte dal cambiamento climatico.

Gli altri incontri sono: 25 febbraio ore 16,30, Scongeliamo i cervelli, non i ghiacciai, Matteo Motterlini; 26 febbraio ore 16,30 Dalle startup alle imprese, idee e soluzioni per il clima; 27 febbraio ore 16,00 La crisi climatica vista dei dati: quali indicazioni su passato, presente, futuro? Francesca Giannoni (Arpal) Barbara Turato (Arpal) Antonio Parodi (Fond CIMA); 5 marzo ore 16,30, Il clima cambia, la città si deve adattare, Federico Borromeo (Legambiente Liguria); 6 marzo ore 16,30_ Industria e ambiente, Greta Muro (Confindustria); 13 marzo, ore 16,30 “Abitare il futuro: quando blue economy e green economy generano ben-essere”, Franco Manti Unige, Nicola Rasore Coldiretti Pesca Liguria, Chiara Ghisalberti Terranostra Liguria. Qui link con il calendario degli incontri dell’Academy.

Evento finale

L’evento finale, l’Hackathon sul cambiamento climatico, si svolgerà il 21 e 22 marzo 2026 presso il Genova Blue District e sarà strutturato come una maratona progettuale intensiva dedicata allo sviluppo di proposte concrete e immediatamente applicabili. Nel corso delle due giornate, i partecipanti lavoreranno su tre ambiti tematici – comunicazione innovativa del cambiamento climatico, soluzioni tecnologiche praticabili e azioni concrete a scala locale per cittadini e comunità – elaborando idee e prototipi che saranno presentati a una commissione di valutazione. Per ciascuna delle tre sfide è previsto un premio in denaro di 5.000 euro, oltre a ulteriori menzioni e riconoscimenti assegnati dai partner dell’iniziativa.

La partecipazione è gratuita e individuale ed è aperta a tutti i maggiorenni provenienti da tutta Italia. Gli interessati dovranno iscriversi entro le ore 23:59 del 15 marzo 2026, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale. L’Hackathon rappresenta un’occasione aperta e inclusiva per mettere a disposizione competenze, esperienze e creatività, contribuendo attivamente alla definizione di soluzioni innovative per città più resilienti e sostenibili.