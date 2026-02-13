  • News24
Rompono un tubo del gas durante una lite in famiglia, tragedia sfiorata a San Quirico

Alcuni agenti della polizia penitenziaria fuori servizio sono intervenuti dopo la richiesta di un aiuto di un ragazzino

Genova. Alcuni agenti della polizia penitenziaria, fuori servizio, hanno evitato una possibile tragedia a San Quirico, in Valpolcevera, grazie all’intervento tempestivo. Alcuni giorni fa alcuni poliziotti in forza nel penitenziario di Pontedecimo e in un centro di prima accoglienza erano in un bar, liberi dal servizio, quando è entrato un ragazzino, molto spaventato, chiedendo aiuto.

A casa era in corso una lite tra parenti. In particolare uno zio stava scontrandosi con la madre e la sorella. I poliziotti sono intervenuti, hanno trovato l’uomo, lo hanno calmato e lo hanno portato fuori dall’appartamento notando, però, una forte fuga di gas.

Come ha raccontato Vincenzo Tristaino, segretario nazionale per la Liguria del Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, nella concitazione e nella tensione del momento, un tubo del gas era stato rotto.

I poliziotti penitenziari hanno quindi chiuso la manopola, atteso l’arrivo dei vigili del fuoco e della polizia di Stato e fatto evacuare l’abitaizone.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, esprime “fermo apprezzamento per la prontezza, professionalità e straordinario senso del dovere dimostrati dai poliziotti” e ribadisce la necessità di “garantire adeguate tutele e riconoscimenti al personale della Polizia Penitenziaria, che quotidianamente – e spesso anche fuori servizio – si trova a intervenire in situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica”.

E ha parole di elogio per la Polizia Penitenziaria che lavora nelle carceri genovesi e liguri: “Con la loro professionalità ed abnegazione, la loro fermezza ed il senso del dovere, hanno fronteggiato una situazione semplicemente difficile e molto pericolosa. Il lavoro della Polizia Penitenziaria è ancora una volta motivo d’orgoglio per tutta la città e per l’intera Regione. I risultati, che raggiungiamo ogni giorno e tutti gli obiettivi traguardati, sono il frutto di un importante lavoro di squadra. Gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria riescono a lavorare coniugando l’aspetto personale con i doveri dell’uniforme e i risultati eccezionali raggiunti dimostrano la loro grandissima professionalità e competenza, nell’affrontare più temi non solo nell’ambito strettamente penitenziario. Il mio auspicio è quindi quello di continuare a lavorare in questa direzione, tenendo sempre presente l’importante aspetto del legame con il territorio e con i cittadini”.

