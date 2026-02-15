Festival di Limes, successo per la 13esima edizione: 10mila a palazzo Ducale

Genova. Sono stati oltre 10mila i partecipanti alla 13esima edizione del Festival di Limes che anche quest’anno è tornato a Genova con il tradizionale appuntamento di Palazzo Ducale: tre giorni di incontri dedicati ai temi salienti dell’attualità geopolitica con esperti italiani e stranieri.

Una delle novità di quest’anno è stata la possibilità da parte del pubblico di seguire i dibattiti anche attraverso il ledwall situato nell’atrio di Palazzo Ducale, che trasmetteva in diretta streaming l’intero programma del Festival.

Il focus 2026 – L’Italia nella rivoluzione mondiale – ha permesso, grazie alla partecipazione di prestigiosi studiosi ed esperti italiani e stranieri, un viaggio nei fattori dell’odierno caos internazionale, dalla politica degli Usa di Trump alla crisi dell’Europa, dal fronte mediorientale al conflitto in Ucraina fino alla politica di potenza della Cina: di fronte a questo complesso scenario ci si è interrogati su quale possa essere il ruolo dell’Italia.

L’intenso week end è iniziato venerdì mattina con il programma dedicato agli studenti. I confronti, moderati dal direttore Lucio Caracciolo e dagli altri esperti della redazione, sono proseguiti con il consueto coinvolgimento di un pubblico molto interessato agli argomenti toccati. Nell’ultimo panel gli esperti della rivista hanno dialogato con il numeroso pubblico presente e risposto alle domande e ai quesiti che i dibattiti hanno sollecitato nel corso di questa riuscitissima XIII edizione del Festival.

“Per il tredicesimo anno consecutivo – dichiara Lucio Caracciolo – il pubblico di Palazzo Ducale ha mostrato un interesse, un calore e una partecipazione che ci confermano l’importanza di dibattere apertamente delle dinamiche interne e internazionali che stanno ridisegnando il mondo. America, Cina, Taiwan, conflitto israelo-palestinese, Ucraina, Europa: con l’aiuto di ospiti italiani e stranieri e della cartografia di Limes, il Festival ha toccato molte aree e molti problemi. Non ne ha risolto nessuno, certo, ma credo abbia fornito un contributo alla comprensione di questa fase storica cruciale e del ruolo che l’Italia dovrebbe aspirare a giocarvi”.

“Il Festival di Limes – osserva la presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Sara Armella – è il principale evento italiano di geopolitica, diventata di stringente attualità a causa del perdurare di situazioni di crisi e di conflitto nel mondo. Palazzo Ducale, obbedendo alla sua vocazione, consolida la sua centralità nel dibattito politico-culturale non soltanto italiano contribuendo a esplorare i temi del contemporaneo e favorendo la crescita della consapevolezza civica. Il record di partecipazione di pubblico fatto registrare quest’anno ci conforta sull’utilità del cammino intrapreso”.

Tra i relatori di questa edizione, George Bogden, Scott Smitson, Daniel Foubert, Paolo Peluffo, Wolfgang Streeck, Ilvo Diamanti, Giuseppe Cucchi, Giuseppe De Ruvo, Massimiliano Valeri, Victor Gao, Orietta Moscatelli, Oriana Skylar Mastro, Antonella Caruso, Noa Limone, Massimo Nicolazzi, Lapo Pistelli, Adriano Roccucci, Alessandro Aresu, Germano Dottori. Le tre giornate del festival è stata accompagnata dalle mappe della mostra cartografica mostra Spigoli di mondo di Laura Canali.