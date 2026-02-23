Liguria. Cavo (Nm): “Ok a odg su proroga commissario Cogoleto-Stoppani, impegno rilevante per territorio”

Genova. “La Camera ha approvato, con parere favorevole del governo, l’ordine del giorno al decreto Milleproroghe, a mia prima firma, che impegna l’esecutivo a prorogare al 31 dicembre 2027, con ulteriori iniziative legislative, l’incarico del Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani”.

“È un segnale rilevante, che va nella direzione di assicurare la necessaria continuità agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, già approvati e finanziati, dell’area industriale dove sorgeva lo stabilimento dell’azienda chimica Luigi Stoppani. Occorre completare le opere di bonifica, con un duplice obiettivo: da un lato la tutela dell’ambiente, dall’altro il recupero e la riconversione del sito, in modo da restituire ai cittadini liguri un pezzo di territorio”.

“La necessità di copertura degli oneri aggiuntivi non ha permesso, per motivazioni legate alla tempistica, di approvare un emendamento già nel milleproroghe votato oggi ma ha fatto maturare l’impegno dei ministeri interessati, confermato dal parere favorevole a questo odg, per approvare la proroga nel decreto commissari, prossimo provvedimento utile e pienamente competente per materia”.