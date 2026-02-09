  • News24
Incontro

Legalità, Salis agli studenti per l’evento delle Agende Rosse: “Scegliere il bene degli altri”

"Siate voi i primi a difendere la legalità nelle vostre giornate e pretendete che politica e istituzioni vi diano il futuro che meritate"

Genova. “Si dice sempre che siete il nostro futuro, invece siete il nostro presente e vi auguro il miglior futuro possibile: a voi chiediamo di cercare legalità e sicurezza nella vita di tutti i giorni, nei rapporti con gli altri. La mafia nasce nell’illegalità, ma anche nel silenzio e nell’indifferenza: girarsi dall’altra parte genera illegalità. Essere cittadine e cittadini che hanno a cuore il bene degli altri significa saper scegliere ogni giorno da che parte stare”.

Lo ha detto nel proprio intervento la sindaca di Genova, Silvia Salis, davanti a una platea gremita di studenti per l’incontro “Sicurezza e legalità”, organizzato dal Movimento delle Agende Rosse-Liguria gruppo Falcone Borsellino, al Teatro Carlo Felice.

“La legalità e la sicurezza si traducono nella libertà di poter vivere la propria vita: siate voi i primi a difendere la legalità nelle vostre giornate e pretendete che politica e istituzioni vi diano il futuro che meritate – ha proseguito la sindaca Salis – Fateci domande, interessatevi, supportate o contestate, ma fatelo sapendo quello che dite. Informatevi, non accontentatevi di ciò che è verosimile: cercate di capire ciò che è vero. Il mio ringraziamento va a voi che avete partecipato e anche a professoresse e professori che oggi vi hanno portati qui, regalandovi un’esperienza per il vostro futuro”.

