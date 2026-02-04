  • News24
Lavoro: azienda attiva nella bigliettazione elettronica per il Tpl cerca una figura per la sede genovese

Si tratta di un software engineer team leader

colloquio

Genova. Aep Ticketing solutions, azienda tra i leader internazionali nel campo della bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico, è in cerca di una nuova risorsa per la sua sede di Genova. Si tratta di un software engineer team leader. Si occuperà, tra gli altri compiti, del coordinamento di team, analisi e risoluzione dei problemi, supporto alle altre aree operative.

Tra i requisiti richiesti ci sono la laurea in informatica, ingegneria informatica o equivalente; esperienza di almeno quattro o cinque anni nello sviluppo software, di almeno uno o due anni nella gestione di un gruppo di sviluppo. Importanti anche la conoscenza tecnica e la disponibilità a viaggiare sul territorio nazionale (occasionalmente all’estero). La risorsa dovrà anche avere conoscenza di base della lingua inglese (livello B1) e domicilio in zone limitrofe alla sede aziendale. L’assunzione avverrà mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (previo superamento del periodo di prova previsto dal Ccnl vigente).

“Stiamo valutando di aprire anche altre posizioni, come per project manager e sviluppatori – spiega Alessandro Sansone, amministratore delegato di Aep Ticketing solutions – per le quali potremmo a breve iniziare già a fare delle pre-selezioni”.

Chi volesse far pervenire la sua candidatura per le posizioni aperte (o anche solo inoltrare ad Aep il proprio curriculum vitae come candidatura spontanea per future selezioni) può farlo inviando una mail, completa di curriculum vitae, a risorseumane@aep-italia.it oppure accedendo al sito www.aep-italia.it, dove nella sezione “Lavora con noi” sono presenti gli annunci di lavoro integrali.

 

