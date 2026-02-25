Castelletto, addio al “lago Magenta”: partono i lavori sulla rete idrica

Genova. I residenti lo hanno ribattezzato “lago Magenta”, una gigantesca pozzanghera che ormai da anni, a ogni ondata di maltempo, si forma nei pressi dell’attraversamento semaforico in corso Magenta, a Castelletto.

Adesso il “lago”, simile a quello che per decenni si veniva a creare all’altezza della curva dei giardini Aldo Acquarone, sarà messo in sicurezza. Dopo la sollecitazione del Municipio Centro Est, nei giorni scorsi sono partiti i lavori che la Direzione Opere Idrauliche del Comune di Genova ha affidato ad Aster.

I lavori dureranno cinque settimane, e prevedono la realizzazione di un nuovo tratto di rete bianca e l’implementazione delle captazione delle acque stradali di corso Magenta, giardini Acquarone e via Bertani. La nuova rete attraverserà i giardini Acquarone per scaricare nella già esistente rete di via Bertani.

L’assessore del Municipio Centro Est, Alberto Cattaneo, ha fatto sapere che alla luce delle operazioni di scavo e posa della nuova rete in corrispondenza della fermata dei mezzi pubblici è previsto, in accordo con i tecnici di Amt, lo spostamento provvisorio della fermata in corrispondenza dei parcheggi. Proprio alcuni parcheggi su Corso Magenta e su via Bertani, inoltre, saranno interessati dagli scavi e dunque non agibili.