Genova. Paura nella notte al Lagaccio, dove un muraglione ha parzialmente ceduto mettendo a rischio la stabilità di un palazzo tra via Napoli e l’ex caserma Gavoglio.

L’allarme è scattato poco dopo le 23 per il cedimento di un muro di contenimento che ha fatto franare il terrapieno di un condominio nella zona sopra il nuovo parco. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile.

In via precauzionale, per le eventuali ripercussioni sulla stabilità dell’edificio, è stata decisa l’evacuazione dell’intero palazzo, il civico 72 di via Napoli, accessibile da una strada privata, i cui fondi poggiano proprio sul terreno sprofondato. In quel punto, ora totalmente interdetto e transennato, c’è anche l’ingresso di alcuni box auto.

In tutto 52 persone hanno dovuto passare la notte fuori casa. Di queste, la maggior parte hanno trovato sistemazione da amici o parenti, mentre 6 abitanti sono stati collocati in alloggi a carico del Comune di Genova, trasportati con un bus Amt. La stessa amministrazione ha messo a disposizione alcuni mezzi Amt dislocati in loco per il ricovero temporaneo d’emergenza per gli sfollati.

Con la luce del giorno, come riferisce l’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante, un geologo e un geometra incaricati dal Comune effettueranno tutte le verifiche del caso per capire se il condominio rimarrà inagibile o se i residenti potranno tornare nelle loro case.

Alle 9.45 è previsto un sopralluogo della sindaca Silvia Salis.

“Da questa mattina, i nostri tecnici dei Lavori pubblici sono sul luogo della frana in via Napoli per procedere con le verifiche strutturali sul muro. Al momento, per ragioni di sicurezza, le famiglie non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni: la situazione è in costante evoluzione e stiamo monitorando ogni spostamento del terreno. I servizi sociali hanno già preso in carico le sei persone ospitate in struttura alberghiera e continueremo a seguire ogni singolo caso con la massima attenzione”, spiega l’assessore Ferrante.