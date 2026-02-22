  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In movimento

Lagaccio, ancora un crollo sotto il palazzo di via Napoli: il Comune chiude il parco Gavoglio

Cede un altro pezzo di terreno accanto all'edificio, interdetta tutta l'area sottostante. Ferrante: "È il risultato dell'edilizia selvaggia"

Generico febbraio 2026

Genova. Nuovo crollo al Lagaccio: un’altra porzione di terreno, proprio accanto al palazzo evacuato nella tarda serata del 18 febbraio, è franata questa mattina verso l’ex caserma Gavoglio. Per questo – come annunciato sui social dall’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante – è stata disposta per sicurezza la chiusura totale del parco. 

La decisione è maturata a seguito di un nuovo sopralluogo effettuato dallo stesso assessore con la polizia locale. Nonostante l’area giochi fosse già stata interdetta e fossero presenti transenne per limitare l’accesso alle zone potenzialmente a rischio, è stata riscontrata la presenza di persone all’interno del parco.

“La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto – ha dichiarato l’assessore Massimo Ferrante -. Stamani mi sono recato nuovamente sul posto e, constatando che le delimitazioni non sono state sufficienti a scoraggiare l’ingresso di alcuni frequentatori, ho ritenuto necessario dare mandato per la chiusura completa del parco. È una misura di estrema prudenza, indispensabile finché non avremo certezze assolute sulla stabilità dell’area”.

“Quanto accaduto al Lagaccio – spiega ancora l’assessore – non è un episodio isolato ma il risultato di un’edilizia selvaggia costruita dagli anni Cinquanta, che ha aggredito le colline con grandi palazzi sostenuti da muraglioni in cemento armato. Il problema è che la natura non è statica, è dinamica, l’acqua scorre nel sottosuolo provocando nel tempo dilavamenti e pressioni sulle strutture”.

Confermato per lunedì il posizionamento dei fessurimetri, speciali sensori in grado di monitorare i movimenti dell’edificio. Prima dell’esito del monitoraggio non potranno tornare a casa i 52 residenti del civico 72 di via Napoli, sfollati ormai da quattro giorni, la maggior parte alloggiati autonomamente in sistemazioni alternative, 6 ospitati in albergo a spese del Comune.

Il tecnico, incaricato dai privati di fare gli accertamenti, dovrà stilare un rapporto da comunicare agli uffici della pubblica incolumità del Comune, e soltanto in caso di via libera da parte sua sarà possibile togliere l’interdizione e consentire ai residenti di tornare nel palazzo. Per ottenere dati precisi sarà necessaria almeno una settimana, se non una decina di giorni.

Lagaccio, cede un muraglione sopra l'ex caserma Gavoglio: evacuato un intero palazzo

A cedere era stato proprio un muraglione di contenimento nei pressi dell’ex caserma del Lagaccio. Venendo meno il sostegno da sotto, anche il terrapieno su cui sorge il palazzo ha iniziato a sprofondare, facendo temere per la stabilità dell’intero caseggiato.

Ore di attesa anche in passo Barsanti, tra via Caffaro e la circonvallazione a monte, dove un altro muraglione è crollato venerdì sera davanti all’ingresso del garage Paganini, ricavato in un’ex rifugio antiaereo. Restano sfollati tre residenti di un appartamento evacuato al piano terra, raggiunto dai detriti della frana.

Più informazioni
leggi anche
crollo muraglione via napoli, palazzo evacuato
Il fronte
Crollo via Napoli, in arrivo i sensori per monitorare il palazzo: una settimana per i risultati
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.