Maxi furti

Ladri in azione a Sturla e Nervi: svaligiata l’abitazione del giocatore della Samp Mattia Viti

Due maxi furti nel giro di poche ore nel levante. Indaga la squadra mobile

mattia viti

Genova. Furto questa notte nella casa del neo acquisto della Sampdoria Mattia Viti a Nervi. I ladri sono entrati nell’appartamento in cui il difensore vive da gennaio portando via soldi e gioielli per un valore di circa 20mila euro. A chiamare la polizia è stato lo stesso calciatore al suo rientro a casa. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti e la polizia scientifica

Poche ore prima, a Sturla la polizia ha effettuato un sopralluogo per un altro maxi furto in una villetta. Qui i ladri sono passati da una porta finestra e con un flessibile hanno aperto la cassaforte da dove hanno preso gioielli per un valore di circa 80 mila euro.

Non è escluso che ad agire sia stata la stessa banda. Le indagini sono affidata alla squadra mobile che ha acquisito i sistemi di videosorveglianza delle strade limitrofe per tentare di risalire agli autori che potrebbero nei giorni precedenti aver effettuato sopralluoghi in zona,

 

