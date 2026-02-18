Ladri in azione a Sturla e Nervi: svaligiata l’abitazione del giocatore della Samp Mattia Viti

Genova. Furto questa notte nella casa del neo acquisto della Sampdoria Mattia Viti a Nervi. I ladri sono entrati nell’appartamento in cui il difensore vive da gennaio portando via soldi e gioielli per un valore di circa 20mila euro. A chiamare la polizia è stato lo stesso calciatore al suo rientro a casa. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti e la polizia scientifica

Poche ore prima, a Sturla la polizia ha effettuato un sopralluogo per un altro maxi furto in una villetta. Qui i ladri sono passati da una porta finestra e con un flessibile hanno aperto la cassaforte da dove hanno preso gioielli per un valore di circa 80 mila euro.

Non è escluso che ad agire sia stata la stessa banda. Le indagini sono affidata alla squadra mobile che ha acquisito i sistemi di videosorveglianza delle strade limitrofe per tentare di risalire agli autori che potrebbero nei giorni precedenti aver effettuato sopralluoghi in zona,