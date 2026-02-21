La sindaca Silvia Salis al Gaslini per sostenere “Il sorriso di Samuele”

Genova. Sabato mattina la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato all’iniziativa “Una pasta e patate speciale”, al Padiglione 16 dell’Istituto Giannina Gaslini, a sostegno del progetto “Il sorriso di Samuele“.

L’iniziativa solidale è finalizzata alla raccolta fondi per i lavori di ampliamento dell’hospice “Il Guscio dei bimbi”. Il crowdfunding è stato lanciato dai genitori di Samuele, un bambino di nove anni scomparso lo scorso novembre a causa di una malattia rara, che era stato seguito dall’ospedale pediatrico genovese.

“Ringrazio di cuore i genitori di Samuele che hanno avuto la forza di trasformare il loro grande dolore in un’energia positiva – ha detto Salis – il loro gesto sottolinea ancora una volta come il Gaslini non sia soltanto un’eccellenza nazionale e internazionale nelle cure pediatriche, ma anche una casa e una grande famiglia capace di accogliere tutti. Potenziare l’hospice è una necessità per essere ancora più vicini alle famiglie che si trovano ad affrontare un dolore insormontabile. I lavori di ampliamento prenderanno il via nei prossimi mesi, grazie alle risorse arrivate attraverso altre raccolte solidali come quella promossa da Valentina Mastroianni, la mamma di Cece. Ma è fondamentale l’aiuto di tutti per rendere questo “Guscio” sempre più accogliente ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie”.

Per partecipare alla raccolta fondi “Il sorriso di Samuele” è possibile donare al link: https://donaora.gaslininsieme.org/samuele/