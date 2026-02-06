Ju Jitsu Genova Open 2026: 300 atleti da tutto il mondo si sfideranno al Palasport

Genova. Per il terzo anno consecutivo Genova, grazie all’impegno dell’ASD Lino Team, sarà capitale internazionale del Ju Jitsu. Appuntamento sabato 7 e domenica 8 febbraio al Palasport di Genova per oltre 300 atleti in arrivo da 25 nazioni.

Novità principale, rispetto alle ultime due edizioni, è la promozione del Genoa Open Ju Jitsu a livello di “Grand Prix”, con l’assegnazione di punteggi maggiori ai partecipanti, grazie al forte impulso della Ju Jitsu International Federation (JJIF). Comune di Genova e Regione Liguria, con il patrocinio della FIJLKAM e del CONI, sostengono l’evento che vedrà protagoniste tutte le discipline previste dalla JJIF nei suoi programmi di gara: Fighting System, Duo System, Show System, Ju Jitsu e Contact Ju Jitsu.

Massima attenzione anche all’inclusione con le competizioni dedicate al Para Ju Jitsu e all’Inclusive Self Defence. In totale quattro continenti rappresentati, con oltre 600 persone accreditate tra coach, ufficiali di gara e staff, e una presenza stimata di 1000 persone giornaliere sul territorio. Il 3° Genoa Open Ju Jitsu è inserito nel circuito “Energie per lo Sport” promosso da IREN in collaborazione con Stelle nello Sport.

«Il passaggio da Genoa Open a Grand Prix rappresenta un riconoscimento importante per la nostra città, che si afferma sempre più come sede capace di ospitare eventi sportivi di portata internazionale – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – Per due giorni il Palasport sarà al centro della scena globale del Ju Jitsu con oltre 300 atleti da 25 Paesi di quattro continenti, per un totale di circa mille presenze. Per Genova è una grande occasione all’insegna dello sport. Da vicepresidente vicaria del CONI ho seguito da vicino l’evoluzione di questa disciplina che oggi si distingue anche per l’impegno verso l’inclusione, con gare dedicate al Para Ju Jitsu e all’Inclusive Self Defence. E fa piacere anche sottolineare la presenza di una nostra concittadina, Chiara Fiorelli, argento ai World Games e numero due del ranking mondiale: un motivo in più per sentirci parte di questo appuntamento. Ringrazio la Federazione Internazionale, la FIJLKAM, il Lino Team e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. E rivolgo un caloroso benvenuto a tutte le atlete e gli atleti in gara: Genova vi aspetta».

«La Liguria si conferma una terra di grande sport, capace non solo di ospitare prestigiose manifestazioni internazionali, ma anche di idearle, farle crescere sul territorio e valorizzarle fino a renderle apprezzate a livello mondiale – sottolinea Simona Ferro, vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport – Ne è prova la promozione del Genova Open Ju Jitsu a “Grand Prix”. Questa è anche l’eredità dell’esperienza di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport: un riconoscimento che ha permesso al movimento sportivo ligure di mettersi in luce, ricevere nuovi impulsi di sviluppo e generare ricadute che vanno ben oltre l’anno celebrativo, producendo effetti concreti nel medio e lungo periodo».

«Il 2026 segna una svolta storica per il nostro torneo. Avevamo fatto una promessa lo scorso anno e l’abbiamo mantenuta: l’evento ha ufficialmente ricevuto l’upgrade a Grand Prix, un riconoscimento della Ju Jitsu International Federation che proietta Genova ai vertici del panorama internazionale della disciplina del Ju Jitsu al pari di grandi città come Parigi e Bangkok – commenta l’organizzatore Matteo Repetto, tecnico dell’ASD Lino Team – Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza il supporto costante e prezioso del Comune di Genova e di Regione Liguria che hanno creduto fin dall’inizio nel valore sportivo e sociale del nostro progetto, e continuano oggi a sostenerci in maniera importante. Oltre al patrocinio di CONI e FIJLKAM, diamo il benvenuto nella squadra a IREN che con il progetto Energie per lo Sport, sarà al fianco dell’evento insieme a Stelle nello Sport».

«Quest’evento si è rapidamente affermato come una delle competizioni più rispettate e attese del calendario della Federazione Internazionale di Ju Jitsu. Quella che è iniziata come un’iniziativa promettente è diventata un vero e proprio punto di riferimento internazionale. Anno dopo anno, il Genoa Open ha offerto eccellenza, passione e una vera e propria celebrazione del Ju Jitsu, guadagnandosi un posto come evento fisso e di grande prestigio nel nostro calendario globale – spiega Panagiotis Theodoropoulos, presidente della Ju Jitsu International Federation (JJIF) – Il Genoa Open incarna, in pieno, lo spirito del Ju Jitsu: disciplina, rispetto e progresso continuo. Riunisce atleti, allenatori, arbitri, dirigenti e sostenitori da tutto il mondo, creando un’atmosfera altamente competitiva e profondamente unificante».

«Grazie agli organizzatori per i loro sforzi e per la loro dimostrata capacità, grazie alla JJIF che ha messo in calendario la competizione e ci ha dato il loro pieno supporto, grazie alle istituzioni locali per il loro sostegno – dice Antonio Amorosi, presidente della Commissione Nazionale Ju Jitsu FIJLKAM – La meravigliosa struttura del Palasport ci consentirà, ancora una volta, di svolgere la manifestazione nella migliore cornice possibile».

Lo spettacolo sarà di valore assoluto e garantito dalla presenza di cinque atleti classificati in vetta al ranking mondiale di categoria: le coppie di Duo System Ensabella/Molino nel maschile e Ben Brahim Salah/Marcantoni nel misto, Zhanibek (Kazakistan) e Ragunath (Olanda) rispettivamente nel Fighting -69 e -85 kg, Broux (Belgio) nel Ju Jitsu -94 kg, oltre che numerosi piazzati tra la seconda e la quinta posizione del ranking.

Brilleranno anche le gemme della Lino Team: Chiara Fiorelli (numero 2 del ranking mondiale e Campionessa Europea in carica e argento agli ultimi World Games), Elio Moretti (argento agli ultimi Europei U21 e bronzo ai mondiali di Bangkok), Francesco Linimento (campione europeo U21 2024), Lucia Barisione (membro del Team Italia e quinta ai Mondiali di Bangkok) e Federica Mazza (bronzo agli Europei U21 2023). Ulteriore motivo di soddisfazione sarà, per l’ASD Lino Team, la presenza di Chika Costantini in qualità di Head Referee della manifestazione, con compiti di coordinamento dello staff arbitrale proveniente da tutto il mondo nella disciplina del Fighting System.

Questa gara internazionale, in calendario all’inizio della stagione sportiva, darà modo a tutti gli agonisti di testare la loro condizione fisica in vista dei prossimi Europei di Creta e degli altri appuntamenti internazionali in calendario.

Il programma di gara prevede lo svolgimento delle fasi eliminatorie in mattinata e delle finali sabato alle 15:30 e domenica alle 14:30. A Genova arriveranno anche il presidente della JJIF Panagiotis Theodoropoulos, il direttore generale Joachim Thumfart e il membro del board con delega alle attività Para e Inclusive Christian Horvath. Sarà presente inoltre il presidente della European Union Michael Korn e la vice presidente Dana Mortelmans.