  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Teatro

Joyy. Ian Curtis l’esibizione della mente: al Teatro dell’Ortica il tormento del leader dei Joy Division

Sabato 7 febbraio 2026, nell'ambito della stagione "DeclinAzioni", il Collettivo Ligure Arti Performative porta in scena un'indagine onirica e sonora nelle viscere del post-punk.

Generico febbraio 2026

Genova. La stagione DeclinAzioni del Teatro dell’Ortica prosegue il suo percorso di esplorazione della complessità e la profondità dell’animo umano. Sabato 7 febbraio alle ore 18:30, il palco di via Allende 48 ospita “Joyy. Ian Curtis l’esibizione della mente”, una produzione del Collettivo Ligure Arti Performative APS, parte della rassegna “Spirali”, la rete dedicata alla valorizzazione delle compagnie teatrali e del territorio della nostra regione.

Nato da un’idea di Marino Gabriel e Alfonso Sista, con la drammaturgia di Giorgia Brusco, lo spettacolo non si limita alla narrazione biografica, ma sceglie di dare voce direttamente al “nemico interno”: la mente di Ian Curtis. A interpretare questa entità complessa e implacabile è la stessa Giorgia Brusco, che conduce lo spettatore nei labirinti psicologici di un artista che, a soli 24 anni e alla vigilia di un successo planetario, scelse di interrompere il proprio cammino.

La nostra mente può diventare il nostro peggior nemico — spiegano le note di regia — non solo perché conosce ogni nostra debolezza, ma perché è lei stessa a crearle”. In un crescendo emotivo serrato, la recitazione si intreccia con i paesaggi sonori creati dal vivo da Simone Perna (chitarra e voce). Perna incarna il corpo del leader dei Joy Division, rielaborandone il repertorio iconico attraverso arrangiamenti che spaziano tra l’astrazione sonora e la potenza del live.

Lo spettacolo rappresenta una tappa significativa di DeclinAzioni, la stagione che celebra i trent’anni dell’Ortica. Come sottolineato dal direttore artistico Giancarlo Mariottini, l’obiettivo del cartellone è “rendere evidenti gli strati più intimi e interni del reale”. In questo senso, Joyy si configura come un atto di teatro che porta in superficie “squarci di luce che illuminao le viscere in subbuglio” e che sapranno stimolare il pubblico sulle fragilità del genio e sulla gestione del dolore.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.