Joyy. Ian Curtis l’esibizione della mente: al Teatro dell’Ortica il tormento del leader dei Joy Division

Genova. La stagione DeclinAzioni del Teatro dell’Ortica prosegue il suo percorso di esplorazione della complessità e la profondità dell’animo umano. Sabato 7 febbraio alle ore 18:30, il palco di via Allende 48 ospita “Joyy. Ian Curtis l’esibizione della mente”, una produzione del Collettivo Ligure Arti Performative APS, parte della rassegna “Spirali”, la rete dedicata alla valorizzazione delle compagnie teatrali e del territorio della nostra regione.

Nato da un’idea di Marino Gabriel e Alfonso Sista, con la drammaturgia di Giorgia Brusco, lo spettacolo non si limita alla narrazione biografica, ma sceglie di dare voce direttamente al “nemico interno”: la mente di Ian Curtis. A interpretare questa entità complessa e implacabile è la stessa Giorgia Brusco, che conduce lo spettatore nei labirinti psicologici di un artista che, a soli 24 anni e alla vigilia di un successo planetario, scelse di interrompere il proprio cammino.

“La nostra mente può diventare il nostro peggior nemico — spiegano le note di regia — non solo perché conosce ogni nostra debolezza, ma perché è lei stessa a crearle”. In un crescendo emotivo serrato, la recitazione si intreccia con i paesaggi sonori creati dal vivo da Simone Perna (chitarra e voce). Perna incarna il corpo del leader dei Joy Division, rielaborandone il repertorio iconico attraverso arrangiamenti che spaziano tra l’astrazione sonora e la potenza del live.

Lo spettacolo rappresenta una tappa significativa di DeclinAzioni, la stagione che celebra i trent’anni dell’Ortica. Come sottolineato dal direttore artistico Giancarlo Mariottini, l’obiettivo del cartellone è “rendere evidenti gli strati più intimi e interni del reale”. In questo senso, Joyy si configura come un atto di teatro che porta in superficie “squarci di luce che illuminao le viscere in subbuglio” e che sapranno stimolare il pubblico sulle fragilità del genio e sulla gestione del dolore.