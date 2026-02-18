Locali, chiusa Hostaria Ducale? Riapre Jenoir: “Non solo bar, ma maison de plaisir”

Genova. Neppure il tempo di accorgersi della chiusura di Hostaria Ducale, uno dei ristoranti sperimentali più interessanti sbarcati nel centro di Genova negli ultimi anni, che negli stessi spazi di salita San Matteo apre Jenoir, un cocktail bar che porta la firma dell’imprenditore Enrico Vinelli.

L’inaugurazione è avvenuta martedì 10 febbraio, al civico 29 rosso. “Jenoir è pensato come un rifugio urbano, una maison de plaisir – dicono i soci – un luogo in cui concedersi una pausa consapevole, lasciandosi guidare dal piacere della conversazione, del buon bere e dei piccoli gesti che rendono speciale la sera”.

La proposta cocktail è il cuore pulsante del progetto ed è affidata ai bartender Maurizio Di Vita e Salvatore Meli, professionisti di grande esperienza. Di Vita porta con sé una passione autentica per il mondo dei distillati, coltivata fin dall’infanzia e trasformata in ricerca continua; Meli esprime invece una naturale inclinazione all’abbinamento degli elementi, dando vita a drink capaci di sorprendere per equilibrio e armonia.

Ad affiancare i cocktail, una carta vini dedicata a piccole cantine selezionate, e una selezione di piattini pensati per accompagnare l’esperienza e favorire la condivisione.

Orari di apertura

Dal lunedì al giovedì 17:30 – 01:00

Venerdì e sabato 17:30 – 02:00

Domenica chiuso