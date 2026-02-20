Investito a San Fruttuoso, morto dopo due giorni: Pietro Cabras è la terza vittima del 2026

Genova. È morto dopo due giorni di agonia in ospedale Pietro Cabras, l’uomo di 83 anni che mercoledì pomeriggio era stato investito da uno scooter in via Giacometti, nei pressi di piazza Martinez.

Secondo i primi accertamenti svolti dalla polizia locale intervenuta sul posto, il pedone è stato investito mentre attraversava la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali.

Cabras era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e ricoverato in prognosi riservata. Oggi, a causa delle lesioni riportate nell’investimento tra cui un gravissimo trauma cranico, è stato dichiarato il decesso.

L’uomo alla guida dello scooter, sottoposto a pre-test alcolemico con esito negativo, è stato trasportato presso l’ospedale San Martino in codice verde e successivamente dimesso con prognosi di sette giorni.

Pietro Cabras finora è la terza vittima di incidenti stradali a Genova dall’inizio del 2026. Il 21 gennaio era morto Luis Peter Borja Lopez, 46enne travolto e ucciso da un camion dopo essere caduto dalla sua moto in Lungobisagno Istria. Il 9 gennaio un uomo di 54 anni, Maurizio Perrone, era stato investito sulle strisce pedonali a Pontedecimo.