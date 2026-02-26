San Fruttuoso, ancora un investimento: donna travolta da un furgone in via Torti

Genova. Ancora un investimento in San Fruttuoso, teatro di un incidente che si era rivelato mortale la settimana scorsa. Stavolta ad avere la peggio è stata una donna travolta sulle strisce pedonali in via Torti.

È successo poco dopo le 13 all’altezza del supermercato Carrefour, nella parte alta della via. La signora, 52 anni, è stata investita da un furgone mentre stava attraversando la strada.

A prestarle le prime cure sono stati i militi della Squadra Emergenza, che proprio in quel momento passavano con l’ambulanza diretta a un altro intervento. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia locale.

La donna ha riportato un forte trauma al piede destro, con rottura di alcune dita, e un trauma cranico con un grosso taglio sulla fronte. Posta su una barella spinale, è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale San Martino, in condizioni di media gravità. Rimasta sempre vigile e cosciente, è sotto choc per l’accaduto.