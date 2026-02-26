  • News24
Ferita

San Fruttuoso, ancora un investimento: donna travolta da un furgone in via Torti

Ad avere la peggio una 52enne che attraversava sulle strisce pedonali: accompagnata in codice giallo con trauma cranico e lesioni al piede

squadra emergenze

Genova. Ancora un investimento in San Fruttuoso, teatro di un incidente che si era rivelato mortale la settimana scorsa. Stavolta ad avere la peggio è stata una donna travolta sulle strisce pedonali in via Torti.

È successo poco dopo le 13 all’altezza del supermercato Carrefour, nella parte alta della via. La signora, 52 anni, è stata investita da un furgone mentre stava attraversando la strada.

A prestarle le prime cure sono stati i militi della Squadra Emergenza, che proprio in quel momento passavano con l’ambulanza diretta a un altro intervento. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia locale.

La donna ha riportato un forte trauma al piede destro, con rottura di alcune dita, e un trauma cranico con un grosso taglio sulla fronte. Posta su una barella spinale, è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale San Martino, in condizioni di media gravità. Rimasta sempre vigile e cosciente, è sotto choc per l’accaduto.

