Investimento mortale sui binari a Sestri Levante, circolazione nel caos

Genova. Circolazione dei treni sospesa nel pomeriggio a Sestri Levante dopo l’investimento di una persona all’altezza delle gallerie di Sant’Anna.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, il 118 e i vigili del fuoco. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito ritardi e variazioni.
I treni direttamente coinvolti sono:
• FA 8591 Genova Piazza Principe (18:35) – Roma Termini (23:01): il treno oggi ha origine da Sestri Levante. I passeggeri in partenza da Genova Piazza Principe e Genova Brignole possono utilizzare il treno FR 8623 Torino Porta Nuova (15:15) – Roma Termini (22:28), quelli diretti a Firenze Campo Marte possono utilizzare il treno FR 8623 fino a Pisa Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia
• FB 8616 Roma Termini (11:57) – Genova Piazza Principe (17:07): il treno termina la corsa a Sestri Levante. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FB 8620 Roma Termini (13:57) – Milano Centrale (20:49), che oggi ferma anche a Sestri Levante.
• IC 669 Milano Centrale (14:05) – Livorno Centrale (18:42): il treno oggi termina la corsa a Chiavari. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
• IC 680 La Spezia Centrale (16:38) – Milano Centrale (20:04): il treno oggi ha origine da Chiavari. I passeggeri in partenza da La Spezia Centrale, Monterosso, Levanto e Sestri Levante possono utilizzare il servizio con bus appositamente predisposto.