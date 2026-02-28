Investimento mortale sulla linea ferroviaria Genova -Ventimiglia: stop alle fermate tra Principe e Voltri

Genova. Stop alla circolazione ferroviaria sulla linea Genova–Ventimiglia: dalle ore 12 i treni risultano sospesi tra le stazioni di Genova Voltri e Genova Principe a seguito dell’investimento di una persona da parte di un convoglio.

Sul posto sono presenti vigili del fuoco e Polfer per gli accertamenti e le procedure necessarie, con conseguente interruzione del traffico ferroviario nel tratto interessato.

L’investimento è avvenuto in piena linea transitando dalla località di Bivio Castelluccio. Il treno coinvolto è attualmente fermo in linea. Dalle prime informazioni sembra che all’origine dell’investimento ci sia un gesto volontario.

Gli altri treni possono però transitare sulla nuova linea del quadruplicamento, ma non effettuano le fermate tra la stazione Principe e quella di Voltri.