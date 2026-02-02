Recco, mercoledì 4 febbraio rubinetti a secco in alcune vie per lavori di Ireti

Recco. Ireti comunica che, a causa di lavori per lo spostamento della rete idrica all’interno del cantiere per la costruzione dell’autorimessa comunale nella Via Roma, il giorno mercoledì 4 Febbraio 2026 dalle ore 8.30 alle ore 19:00 sarà interrotto il servizio idrico alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Recco.
• Via Liceto
• Salita Colle degli Ulivi civ. 89, 91, 93
• Via N. S. del Fulmine e limitrofe
• Via Cotulo tratto sottostante il serbatoio di Cotulo
• Salita Priaro
• Via Treganega alta
• Via Milite Ignoto a monte dell’incrocio con la Scalinata Santa
• Via dell’Alloro fino al civ. 29 A
• Via Salvo D’Acquisto e limitrofe
• Salita Vanasco
• Salita Santa Spina
• Via Privata Marinin
• Via Cornice Golfo Paradiso e limitrofe
• Via del Castello dal civ. 22 al 32
• Via Polanesi e limitrofe
• Via Casaccia
• Salita della Giudea e limitrofe
• Salita Torre Saracena
• Via Ageno bassa fino al civ. 17
• Salita Costalunga
• Via Privata Aranci
• Via Don Polleri e limitrofe
• Salita del Nespolo
• Via Ansaldo e limitrofe
• Via Monte Fiorito e limitrofe
• Scalinata Terrazze
• Via Privata Gaggianego
• Scalinata Macaggi
Nello stesso giorno, indicativamente tra le ore 13:00 e le ore 22:00, potrà interrompersi il servizio idrico alle utenze allacciate nelle seguenti vie:
• Località Sodea
• Località Carbonara
• Salita Bastia dal civ. 3 a salire
• Località Madonna del Fulmine
• Via N.S. del Fulmine a monte del serbatoio di Cotulo
• Via Cotulo dal civ. 1 al civ. 17
• Via Pastene
• Frazione Faveto
• Frazione Ageno
Alla ripresa del servizio si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.