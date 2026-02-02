Recco, mercoledì 4 febbraio rubinetti a secco in alcune vie per lavori di Ireti

Recco. Ireti comunica che, a causa di lavori per lo spostamento della rete idrica all’interno del cantiere per la costruzione dell’autorimessa comunale nella Via Roma, il giorno mercoledì 4 Febbraio 2026 dalle ore 8.30 alle ore 19:00 sarà interrotto il servizio idrico alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Recco.

• Via Liceto

• Salita Colle degli Ulivi civ. 89, 91, 93

• Via N. S. del Fulmine e limitrofe

• Via Cotulo tratto sottostante il serbatoio di Cotulo

• Salita Priaro

• Via Treganega alta

• Via Milite Ignoto a monte dell’incrocio con la Scalinata Santa

• Via dell’Alloro fino al civ. 29 A

• Via Salvo D’Acquisto e limitrofe

• Salita Vanasco

• Salita Santa Spina

• Via Privata Marinin

• Via Cornice Golfo Paradiso e limitrofe

• Via del Castello dal civ. 22 al 32

• Via Polanesi e limitrofe

• Via Casaccia

• Salita della Giudea e limitrofe

• Salita Torre Saracena

• Via Ageno bassa fino al civ. 17

• Salita Costalunga

• Via Privata Aranci

• Via Don Polleri e limitrofe

• Salita del Nespolo

• Via Ansaldo e limitrofe

• Via Monte Fiorito e limitrofe

• Scalinata Terrazze

• Via Privata Gaggianego

• Scalinata Macaggi

Nello stesso giorno, indicativamente tra le ore 13:00 e le ore 22:00, potrà interrompersi il servizio idrico alle utenze allacciate nelle seguenti vie:

• Località Sodea

• Località Carbonara

• Salita Bastia dal civ. 3 a salire

• Località Madonna del Fulmine

• Via N.S. del Fulmine a monte del serbatoio di Cotulo

• Via Cotulo dal civ. 1 al civ. 17

• Via Pastene

• Frazione Faveto

• Frazione Ageno

Alla ripresa del servizio si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.