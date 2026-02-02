  • News24
International advisory board al Gaslini, Bucci e Nicolò: “Eccellenza capace di attrarre competenze e collaborazioni”

Il presidente di Regione Liguria: "La presenza dell'International Advisory Board, che ha valutato ed elogiato i risultati delle attività di ricerca del Gaslini, rappresenta un grande riconoscimento per l'Istituto pediatrico e per tutto il sistema sanitario ligure"

bucci gaslini

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò sono intervenuti questa mattina alla Site Visit dell’International Advisory Board, appuntamento scientifico internazionale dedicato alla ricerca pediatrica che l’Istituto Giannina Gaslini e la Gaslini Academy ospitano a Genova.

“La presenza dell’International Advisory Board, che ha valutato ed elogiato i risultati delle attività di ricerca del Gaslini, rappresenta un grande riconoscimento per l’Istituto pediatrico e per tutto il sistema sanitario ligure”, ha dichiarato il presidente Bucci.

“Il Gaslini è un’eccellenza internazionale non solo nella cura ma anche nella capacità di attrarre competenze e collaborazioni scientifiche da tutto il mondo. Per questo voglio congratularmi con i medici e i ricercatori che con il loro lavoro hanno reso il Gaslini un fiore all’occhiello della nostra regione e della sanità pediatrica italiana, su cui continueremo a investire per promuovere innovazione scientifica, formazione di alto livello e nuove opportunità di sviluppo a beneficio dei pazienti e della comunità”, ha concluso Bucci.

