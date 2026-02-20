  • News24
Interdizione al transito veicolare di via Interiano, cambiano i percorsi dei bus da lunedì 23 febbraio

Causa lavori stradali, ecco le modifiche del trasporto pubblico in orario serale

cantiere viabilità centro via interiano fontane marose assi forza
Foto d'archivio

Genova. Amt informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Interiano causa lavori stradali, tutte le notti, a decorrere da lunedì 23 febbraio 2026 e fino al termine dei lavori, dalle ore 21.00 alle ore 5.00 del giorno successivo le linee 20, 35, 35/, 606, 618, 634, 635, 641, N1, N2 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.

• Linee 35, 35/, 635 e 641
Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Dante dove riprendono percorso regolare.

• Linea 606
Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX settembre dove riprendono percorso regolare.

• Linee 20, 618, N1, N2 e Volabus
Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII ottobre, via Lomellini, via XX settembre dove riprendono percorso regolare.

• Linea 634
Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto dove riprendono percorso regolare.

