Interdizione al transito veicolare di via Interiano, cambiano i percorsi dei bus da lunedì 23 febbraio

Genova. Amt informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Interiano causa lavori stradali, tutte le notti, a decorrere da lunedì 23 febbraio 2026 e fino al termine dei lavori, dalle ore 21.00 alle ore 5.00 del giorno successivo le linee 20, 35, 35/, 606, 618, 634, 635, 641, N1, N2 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.
• Linee 35, 35/, 635 e 641
Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Dante dove riprendono percorso regolare.
• Linea 606
Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX settembre dove riprendono percorso regolare.
• Linee 20, 618, N1, N2 e Volabus
Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII ottobre, via Lomellini, via XX settembre dove riprendono percorso regolare.
• Linea 634
Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto dove riprendono percorso regolare.