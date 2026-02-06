Ingombranti, parte il nuovo Ecovan in via Burlando: la raccolta “sotto casa” due martedì al mese

Genova. A partire da martedì 10 febbraio 2026, AMIU Genova attiverà un nuovo punto Ecovan in via Burlando, all’incrocio con via delle Ginestre. Il servizio sarà operativo il secondo e il quarto martedì del mese non festivo, dalle 13.30 alle 17.30. Con questa nuova attivazione, le postazioni Ecovan a Genova diventano 59, per un totale di 166 appuntamenti mensili distribuiti nei diversi quartieri della città.

L’Ecovan è un servizio gratuito che permette di conferire in modo corretto rifiuti ingombranti – come mobili, sedie, tavoli e materassi – ma anche rifiuti elettrici ed elettronici (televisori, piccoli elettrodomestici, computer, tablet, monitor), olio da cucina esausto e rifiuti pericolosi come pile, batterie e vernici.

Si tratta di un centro di raccolta mobile pensato per semplificare la vita ai cittadini, favorire comportamenti corretti, contrastare l’abbandono dei rifiuti e consentire l’accumulo di punti utili allo sconto sulla TARI.