G8, la sindaca Salis incontra Mark Covell: ridotto in fin di vita alla Diaz non ha mai avuto giustizia

Genova. Mark Covell è un giornalista inglese. Nella notte del 21 luglio 2001 subì un pestaggio da parte della polizia davanti alla scuola Diaz. “Sono un giornalista!”, urlò, alzando le mani. Ma gli agenti lo picchiarono a sangue. “No, tu sei un black block, e i black block noi li uccidiamo”, gli urlavano. Per quell’aggressione finì in coma. Da allora Covell non ha mai smesso di chiedere giustizia per quei fatti – per quanto capitato a lui, ma non solo – e non ha mai smesso di ripetere che giustizia non è mai arrivata del tutto.

Oggi Mark Covell ha incontrato a palazzo Tursi la sindaca di Genova, Silvia Salis. Un incontro chiesto tempo fa dallo stesso giornalista e che si è concretizzato all’inizio del 2026, anno in cui ricorrono i 25 anni dal G8 2001.

Il giornalista era a Genova per incontrare alcuni studenti, insieme al pm del processo sui fatti del G8 Enrico Zucca e per parlare con il dirigente scolastico della scuola Diaz. Covell, oltre ad aver dato piena disponibilità a partecipare agli appuntamenti del coordinamento per i 25 anni dal G8 – Genova ospiterà un ampio programma di eventi, convegni e attività – ma ha anche ribadito la volontà di riattivare il proprio caso, per tentato omicidio, mai affrontato.

La sindaca si sarebbe resa disponibile anche alla luce del fatto che un centro studi francese si è interessato agli atti processuali esistenti sulla vicenda e l’ipotesi di una riapertura del caso non sarebbe troppo remota.

Per anni Mark è ha continuato a lavorare al processo, aiutando per quanto possibile la pubblica accusa nel recupero di documenti video, testimonianze utili per la ricostruzione dei fatti. Nel 2012, quando la Cassazione ha confermato la condanna per 25 poliziotti e a diversi alti gradi del Viminale per i fatti avvenuti alla scuola Diaz, ha ricominciato a vivere ma con il pensiero che i responsabili della cosiddetta “macelleria messicana” non hanno tutti pagato.