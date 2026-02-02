Incontro pubblico sul Referendum sulla Giustizia giovedì 5 febbraio in Media Val Bisagno

Genova. Appuntamento giovedì 5 febbraio alle 17:30 nella Sala consiliare del Municipio Media Val Bisagno di Genova (piazza dell’Olmo 3) con il nuovo incontro pubblico “No! Il Referendum non migliora la Giustizia” organizzato da Sinistra Italiana Genova – AVS.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire ai cittadini strumenti di comprensione su un testo di legge complesso, spesso raccontato attraverso slogan semplificatori, ma destinato ad avere effetti profondi sull’assetto costituzionale e sull’autonomia della magistratura. Il confronto partirà dal contenuto concreto della riforma, illustrato in modo chiaro e accessibile, per poi aprirsi a valutazioni critiche, letture politiche e agli scenari che si aprirebbero in caso di vittoria del Sì.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti iniziali di Mirco Toscanini, consigliere AVS del Municipio Media Val Bisagno. Seguirà il confronto con Vittorio Ranieri Miniati, già procuratore aggiunto della Procura di Genova, Ermete Bogetti, già magistrato della Corte dei Conti, e Stefano Bigliazzi, avvocato penalista e componente del Comitato Avvocati per il No. A moderare il dibattito sarà Lorena Lucattini, direttrice della Procura di Genova, componente della Segreteria e Responsabile Giustizia di Sinistra Italiana Genova – AVS.

“Organizziamo questa serie di incontri per riportare il referendum sul terreno che gli è proprio: quello dell’informazione e della consapevolezza – spiega Lorena Lucattini –. La riforma della giustizia viene spesso raccontata con slogan, mentre in realtà incide profondamente sull’equilibrio dei poteri e sull’autonomia della magistratura. Il nostro obiettivo è permettere ai cittadini di conoscere cosa prevede davvero il testo di legge, quali criticità presenta e quali scelte politiche lo attraversano, per formarsi un’opinione libera e consapevole”.

Nel corso dell’incontro verranno analizzate anche la riforma della Corte dei Conti, già approvata, e le ipotesi di intervento sulla polizia giudiziaria, riforme che – pur diverse – vengono lette come parte di un disegno coerente volto a ridimensionare e controllare l’attività dei pm.

L’appuntamento di giovedì 5 febbraio si inserisce in un percorso più ampio di iniziative pubbliche organizzate da Sinistra Italiana Genova – AVS sul Referendum in programma i prossimi 22 e 23 marzo. Dopo la tappa già svolta a dicembre nel Municipio Ponente a Voltri, l’obiettivo è costruire un calendario di incontri in tutti i Municipi cittadini, senza sovrapporsi alle iniziative promosse dai Comitati per il No e dalle altre forze politiche, per raggiungere il maggior numero possibile di persone.

“Quello del 5 febbraio è solo l’inizio – spiega la segretaria provinciale di Sinistra Italiana Genova – AVS e presidente del Municipio Centro Est, Simona Cosso -. In questo momento storico è fondamentale informare cittadini e cittadine su ciò che sta avvenendo nel nostro Paese: una vera e propria operazione di delegittimazione della magistratura. Per farlo servono momenti di informazione, formazione e confronto, semplici ma non riduttivi. Il luogo naturale di questo scambio è il territorio, quello dei Municipi. Per questo, accanto agli eventi dei Comitati per il No, è fondamentale per noi moltiplicare gli incontri con le persone in tutti i quartieri della città”.