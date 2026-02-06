Incontro del M5s: “La manovra di guerra: come tolgono i soldi agli italiani per spenderli in armi”

Genova. È in programma venerdì 13 febbraio alle 18.30, presso la Sala CAP della sede del Circolo Autorità Portuale di Genova (via Ariberto Albertazzi 3/R), un incontro pubblico dal titolo “La manovra di guerra: come tolgono i soldi agli italiani per spenderli in armi”. L’iniziativa si inserisce in un tour nel Nord Italia che, dopo le tappe di Milano e Trieste, arriva nel capoluogo ligure.

L’evento sarà moderato dal deputato e coordinatore regionale ligure Roberto Traversi. Sono previsti interventi di rappresentanti istituzionali e politici, tra cui il capogruppo alla Camera Riccardo Ricciardi, l’eurodeputato Gaetano Pedullà, il capogruppo in Comune Marco Mes, l’assessora comunale Tiziana Beghin, il capogruppo regionale Stefano Giordano e il senatore Luca Pirondini.

Secondo gli organizzatori, l’iniziativa ha l’obiettivo di approfondire i contenuti della manovra economica del Governo Meloni e le sue ricadute su spesa pubblica, servizi e territori. In particolare, viene contestata la destinazione di risorse verso la spesa militare, a fronte — secondo i promotori — di riduzioni nei finanziamenti a settori come sanità e istruzione. Viene citata una previsione di 23 miliardi di euro in tre anni per l’acquisto di armamenti.

Nel comunicato si richiama inoltre la storia di Genova durante la Seconda guerra mondiale, sottolineando l’impatto dei bombardamenti sulla città e sul territorio ligure. I promotori collegano questo elemento alla loro posizione contraria all’aumento delle spese militari e favorevole a investimenti in ambito sociale.

L’incontro sarà accompagnato dalla partecipazione a un corteo dei lavoratori portuali previsto in città, con partenza dal varco San Benigno. Secondo gli organizzatori, l’iniziativa rientra in una più ampia campagna politica contro le politiche di riarmo e a favore del rafforzamento del welfare.