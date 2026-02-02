  • News24
Incidente

Sul posto la pattuglia distrettuale della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro e ha gestito la viabilità, fortemente rallentata per consentire i soccorsi

Incidente via rimassa scooter

Genova. Alle 18:00 l’ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo in via Rimassa (direzione monte), all’incrocio con via Cecchi, per un incidente stradale. Per cause da accertare, due scooter che procedevano perpendicolarmente si sono scontrati e i conducenti sono stati sbalzati a terra nel reciproco impatto.

Ad avere la peggio, una donna di 64 anni che è stata spinalizzata e condotta in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino per trauma lombare e dolore agli arti inferiori. L’altro scooterista, un 74enne, ha rifiutato le cure. Discreti i danni ai mezzi.

Sul posto la pattuglia distrettuale della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro e ha gestito la viabilità, fortemente rallentata per consentire i soccorsi.

Scontro tra due scooter in via Rimassa: donna di 64 anni al pronto soccorso. Disagi per il traffico
