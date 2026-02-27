  • News24
Nel pomeriggio

Attraversa la strada fuori dalle strisce, il bus la urta e poi inchioda: cinque feriti in ospedale

La donna che ha attraversato è stata urtata dal mezzo ed è stata accompagnata in codice giallo al San Martino

Genova. Hanno riportato tutti traumi lievi i feriti dell’incidente che si è verificato nel pomeriggio in via Lagustena, a San Martino, e che ha coinvolto un autobus e una donna, investita mentre attraversava fuori dalle strisce.

È successo intorno alle 14. L’autista del bus, nel tentativo di evitare la donna, ha inchiodato e i passeggeri a bordo che si trovavano in piedi sono inevitabilmente caduti a terra.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Gialla, una della Croce Bianca e una della Nuova San Fruttuoso per accompagnate tutti in ospedale: quattro i passeggeri accompagnati in codice verde tra Galliera e San Martino, mentre la donna, 50 anni, è stata portata in codice giallo al San Martino.

Presente anche la polizia locale per i rilievi.

