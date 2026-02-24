  • News24
Scontro auto-scooter alla Foce, 62enne sfonda il finestrino della macchina

Stando a quanto ricostruito l'automobilista, mentre svoltava verso piazza Palermo, ha urtato uno scooterista che percorreva la direttrice opposta

Genova. Incidente poco dopo le 13 in via Barabino, alla Foce, dove un’auto uno scooter si sono scontrati.

Stando a quanto ricostruito un’auto proveniente dal centro, mentre svoltava verso piazza Palermo, ha urtato uno scooter che percorreva la direttrice opposta.

Il conducente del mezzo a due ruote, un 62enne, ha sfondato il finestrino lato passeggero ed è stato sbalzato sull’asfalto, causando un semi-testacoda dell’auto. Ha riportato traumi a un ginocchio e varie escoriazioni al volto e ad una mano.

L’ambulanza della Croce Bianca intervenuta sul posto con l’automedica l’ha accompagnato al pronto soccorso del San Martino.  Illeso l’automobilista, anch’esso 62enne.

Sul posto è intervenuta un’auto dei carabinieri in transito e, successivamente, la pattuglia distrettuale della polizia locale per i rilievi e la viabilità.

