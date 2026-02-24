Scontro auto-scooter alla Foce, 62enne sfonda il finestrino della macchina

Genova. Incidente poco dopo le 13 in via Barabino, alla Foce, dove un’auto uno scooter si sono scontrati.

Stando a quanto ricostruito un’auto proveniente dal centro, mentre svoltava verso piazza Palermo, ha urtato uno scooter che percorreva la direttrice opposta.

Il conducente del mezzo a due ruote, un 62enne, ha sfondato il finestrino lato passeggero ed è stato sbalzato sull’asfalto, causando un semi-testacoda dell’auto. Ha riportato traumi a un ginocchio e varie escoriazioni al volto e ad una mano.

L’ambulanza della Croce Bianca intervenuta sul posto con l’automedica l’ha accompagnato al pronto soccorso del San Martino. Illeso l’automobilista, anch’esso 62enne.

Sul posto è intervenuta un’auto dei carabinieri in transito e, successivamente, la pattuglia distrettuale della polizia locale per i rilievi e la viabilità.