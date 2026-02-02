Scontro tra un monopattino e un suv in corso Italia, feriti due ragazzi di 19 anni

Genova. Due ragazzi di 19 anni sono rimasti feriti in modo lieve in un incidente avvenuto intorno alle 17.30 di domenica 1 febbraio in corso Italia, a Genova, all’altezza dell’intersezione con via Mario Cappello. I due giovani, che viaggiavano su un monopattino, sono stati trasportati in ospedale.

Per cause da accertare, il monopattino con i due ragazzi stava transitando sulla pista ciclabile in direzione centro quando si è scontrato con un Suv che stava svoltando verso la discesa che conduce al mare. Nell’impatto i due ragazzi hanno colpito violentemente la parte posteriore di una fiancata della vettura, sfondando anche il finestrino.

A seguito dello scontro, entrambi hanno riportato traumi facciali e ferite agli arti superiori, anche a causa dei frammenti di vetro.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese: il personale sanitario ha prestato le cure ai due feriti, che sono stati entrambi spinalizzati e trasportati in codice giallo in ospedale.

Il passeggero del monopattino è stato condotto al policlinico San Martino, mentre il conducente all’ospedale Galliera. Entrambi indossavano il casco.

Nessuna conseguenza per l’automobilista, un 61enne, né per una bambina che viaggiava sui sedili posteriori del Suv.