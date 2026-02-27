  • News24
Infortunio

Incidente sul lavoro a Savona, operaio genovese cade da una scala: ricoverato in codice rosso

L'uomo, 60 anni, è stato trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure

Savona. Incidente sul lavoro questa mattina a Savona, all’interno del complesso San Giacomo, dove attualmente è aperto un cantiere.

L’allarme è scattato alle 9.23.

Secondo le prime informazioni, un operaio 60enne – genovese – è caduto da una scala mentre stava facendo passare dei cavi da una vetrata.. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Savona e l’automedica del 118. Avvisati anche gli operatori della sicurezza sul lavoro per i controlli del caso.

L’uomo ha ricevuto le prime cure sul posto e in seguito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

 

